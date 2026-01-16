Hoy nuevo caso vinculado a la orientación sexual de una persona, viene remeciendo las redes sociales, y esto debido a la acusación de futbolista gay dirigida a club donde "bloquearon mis oportunidades". De manera controversial, la revelación realizada por parte de jugador que se convirtiera en el primero en declararse abiertamente homosexual, ha generado debate, y polarizado situación cuya respuesta de institución deportiva ya figura pública mediante comunicado oficial.

ESTE FUTBOLISTA DECLARADO ABIERTAMENTE COMO GAY, ACUSA A EXCLUB DE HOMOFOBIA

Corría el año 2021 cuando decidió hacer pública su orientación sexual, y desde ese entonces un futbolista profesional ha venido afrontando situaciones complejas como la que ahora involucra al Adelaide United.

El club de la liga de primera división australiana, hoy se encuentra en el ojo de la tormenta tras hacerse públicos los aparentes motivos por los cuales Joshua Cavallo de 26 años, no continuó formando parte del equipo, y esto tras compartir post donde declara homosexualidad abiertamente.

"Me llevó un tiempo digerir cómo terminó mi tiempo en Adelaide United, pero creo que los fans merecen honestidad“, refiere el futbolista profesional nacido en Melbourne, y mediante redes sociales dando a conocer que ”salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol“, y más bien responde a decisiones tomadas desde la discriminación e irracionalidad.

Durante la publicación realizada a través de la plataforma de Instagram, Joshua Cavallo expone que el Adelaide United le bloqueó oportunidades, y “no por mi talento, sino por quien elijo amar”, enfatizando además que “bajo la nueva dirección, quedó claro que no me permitían estar en el campo debido a la política”.

“Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico”, remarca de manera tajante un futbolista profesional que ahora jugando para el Stamford AFC inglés, enciende el debate entorno a una orientación sexual marcada por el rechazo sobre todo.

EL COMUNICADO DEL ADELAIDE UNITED QUE RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE JOSHUA CAVALLO

Públicamente hoy Joshua Cavallo revela que el Adelaide United, lo terminó haciendo a un lado por “homofobia interna”, sin embargo desde la propia institución oceánica, y mediante escueto comunicado, rechazan dicha afirmación de manera tajante.

"Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos“, expone el club australiano entorno a testimonio de jugador gay, remarcando asimismo que sus políticas siempre han estado comprometidas a “fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores ...”.

Tras desmentir la versión de Joshua Cavallo y afirmar sentirse decepcionado, el Adelaide United concluye comunicado expresando que esperan con ilusión la disputa de la cuarta Copa Orgullo vs. Melbourne Victory, y durante el tercer fin de semana del mes de enero.