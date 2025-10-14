Bajo la dirección técnica de manera interina de Manuel Barreto, la selección peruana comenzó un nuevo proceso con muchos nombres nuevos que ilusionan a la afición. Si bien el resultado no acompañó, pues la Bicolor cayó 2-1 ante Chile en condición de visita, esto recién empieza para este nuevo grupo. El próximo mes, el equipo de todos volverá a la cancha y aquí te contamos todos los detalles que debes conocer.

¡Imperdible! Ya hay fecha y hora: mira cuándo vuelve a jugar Perú ante Rusia y dónde ver el amistoso EN VIVO

Tras disputar el esperado clásico, la selección peruana emprenderá un nuevo reto internacional frente a la siempre exigente Rusia. El duelo amistoso ha sido programado para el próximo 12 de noviembre y se llevará a cabo en el imponente Gazprom Arena, ubicado en la ciudad de San Petersburgo. Por el momento, aún no se ha definido el horario del encuentro.

La transmisión de este enfrentamiento internacional seguiría el mismo formato que los partidos de la fecha FIFA de octubre. En Perú, estaría disponible por señal abierta a través de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Además, los suscriptores de televisión por cable podrían verlo por Movistar Deportes, en los canales 3 o 703 HD de Movistar TV.

Asimismo, los fanáticos también tendrían la opción de seguir el partido en línea a través de Movistar Play, la plataforma digital de Movistar, ideal para quienes prefieren ver el encuentro desde sus dispositivos móviles o computadoras.

Es importante destacar que el enfrentamiento ante el ‘oso tricolor’ no será el único compromiso de la selección peruana en tierras rusas. Días después, el martes 18 de noviembre, la Blanquirroja volverá a verse las caras con Chile en un nuevo Clásico del Pacífico, esta vez en el estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi. Al igual que el primer amistoso, aún no se ha definido el horario oficial del partido.

Carlos Zambrano revela que sabe cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó en la selección peruana: “Sé todo lo que pasó”

Carlos Zambrano es uno de los defensores más experimentados de la selección peruana que disputó la última Eliminatoria. Y, una vez que se concretó la eliminación, el ‘Kaiser’ se ha encargado de responder las diferentes interrogantes de la prensa sin esquivar ninguna pregunta, por más incómoda que sea. En este contexto, el defensor de Alianza Lima se refirió a cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó al mando de la Bicolor.

En una entrevista para ‘Hazme el aguante’, el rudo zaguero central habló absolutamente de todo. Y, uno de los temas que se tocó, fue la salida del ‘Tigre’ de la blanquirroja, a lo que el jugador aseguró saber muchas cosas sobre lo sucedido.

“Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea”, empezó diciendo Zambrano en dicho espacio.

“Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador”, agregó el ‘León’.

Manuel Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, conocido comunicador, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.