Erick Noriega se perfila como una de las grandes apuestas del futuro para la selección peruana. Formado en el competitivo entorno del Gremio de Brasil, el mediocampista ha comenzado a dar pasos firmes en el plano internacional, consolidándose como uno de los rostros clave del nuevo ciclo generacional que se avecina. Y, debido a su sonado traspaso al fútbol brasileño, el valor del jugador nacional se incrementó notoriamente.

¡Impresionante! Erick Noriega rompe el mercado: revelan su nueva cotización millonaria y ya lo comparan con figuras internacionales

El ascenso del ‘Samurái’ en el fútbol internacional ya empieza a reflejarse en su cotización: su valor de mercado se disparó en 2 millones de euros, posicionándolo como el cuarto jugador peruano mejor valorizado en la actualidad.

Su presente en el Gremio de Porto Alegre es más que prometedor; ha comenzado a destacar con autoridad en una liga de alto nivel. Prueba de ello fue su brillante debut frente al Flamengo, donde no solo se ganó los elogios de la prensa, sino que fue elegido como la figura del partido tras un empate 1-1 que tuvo a Noriega como protagonista indiscutible.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo con el Brasileirao. (Foto: Gremio FBPA)

¿Cómo fue el ascenso de Erick Noriega en el fútbol profesional?

Noriega inició su ascenso en el fútbol profesional en Comerciantes Unidos, donde su valor en el mercado rondaba los 400 mil euros. Su siguiente paso fue Alianza Lima, club en el que su proyección no pasó desapercibida: su cotización subió primero a 500 mil euros y luego alcanzó los 700 mil, hasta que fue transferido al Gremio de Brasil por una cifra que llegó a 1 millón 400 mil euros.

Su crecimiento no se detuvo ahí. Tras debutar con autoridad en el Gremio de Porto Alegre y ganarse la titularidad en la selección peruana en el partido frente a Uruguay, Noriega, con solo 23 años, ya figura con una nueva valorización de 2 millones de euros, consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol nacional.

¿Quiénes son los otros futbolistas más cotizados de la selección peruana?

Dentro del actual universo de convocados a la selección peruana, el futbolista con mayor valor de mercado es Oliver Sonne, tasado en 2 millones 700 mil euros. Le siguen de cerca Marcos López, con 2 millones 500 mil; y un trío de jugadores valorizados en 2 millones de euros: Sergio Peña, Luis Abram y Erick Noriega, quien se suma a esta lista de élite tras su reciente despegue. Renato Tapia también se mantiene en ese rango, mientras que Kenji Cabrera y Jairo Concha completan la relación con cotizaciones de 1 millón 600 mil y 1 millón 200 mil euros, respectivamente.