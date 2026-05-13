El fútbol no solo despierta pasión dentro de la cancha, sino también admiración por las acciones solidarias que muchas estrellas realizan lejos de los reflectores. A lo largo de los años, varios jugadores han utilizado su fama y fortuna para transformar comunidades enteras, financiar hospitales, ayudar a niños vulnerables e incluso impulsar campañas sociales que cambiaron la vida de miles de personas. Desde iniciativas contra el hambre hasta proyectos educativos y de salud, estos deportistas han demostrado que el éxito también puede medirse por el impacto humano que dejan en la sociedad. Sus historias han dado la vuelta al mundo y hoy son consideradas ejemplos de empatía, humildad y compromiso. Descubre quiénes son los futbolistas más bondadosos del mundo y cómo sus gestos solidarios han inspirado a millones.

¿QUIÉNES SON LOS FUTBOLISTAS MÁS BONDADOSOS DEL MUNDO?

1. Sadio Mané

El delantero senegalés ha invertido millones en el desarrollo de Bambali, su localidad natal, donde financió hospitales, escuelas y otras infraestructuras básicas. Gracias a su enorme impacto social en Senegal, fue reconocido con el Premio Sócrates 2022 otorgado por France Football.

Sadio Mané. (Foto: AFP) / KENZO TRIBOUILLARD

2. Marcus Rashford

El atacante inglés convirtió su dura infancia marcada por el hambre en una causa social. Durante la pandemia trabajó junto a la organización FareShare para recaudar millones y garantizar alimentos gratuitos a niños de bajos recursos en Reino Unido. Su activismo le permitió recibir la distinción MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) otorgada por la reina Isabel II.

Marcus Rashford. (Foto: AFP)

3. Juan Mata

El futbolista español impulsó la fundación Common Goal, iniciativa que promueve que jugadores y entrenadores donen el 1% de sus salarios a proyectos humanitarios. Gracias a esta propuesta, cientos de figuras del fútbol apoyan programas educativos y sociales en decenas de países. Por esta labor recibió el Premio Reina Sofía del Deporte en 2017.

Juan Mata. (Photo by Alex Broadway/Getty Images) / Alex Broadway

4. Cristiano Ronaldo

El portugués ha colaborado con organizaciones como UNICEF, Save the Children y World Vision, además de realizar importantes donaciones para cirugías infantiles, víctimas de incendios y personas afectadas por desastres naturales. Su compromiso solidario hizo que encabezara la lista de deportistas más caritativos del mundo elaborada por la ONG DoSomething.org.

Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

5. Lionel Messi

El campeón del mundo argentino lidera la Fundación Leo Messi, creada para impulsar programas de salud, educación y deporte para niños vulnerables. También trabaja como embajador de UNICEF y participó en la creación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, uno de los centros infantiles oncológicos más modernos de España.

Lionel Messi. / CONNIE FRANCE

6. Didier Drogba

La leyenda de Costa de Marfil utilizó su influencia para pedir paz durante la guerra civil que afectó a su país. Su histórico mensaje tras clasificar al Mundial 2006 ayudó a promover la reconciliación nacional, convirtiéndolo en una figura admirada no solo por su carrera futbolística, sino también por su impacto humanitario.

Didier Drogba.

7. Mohamed Salah

El delantero egipcio ha financiado escuelas, hospitales, ambulancias y plantas de agua potable en Nagrig, su pueblo natal. También colaboró con la Fundación Vodafone y ACNUR mediante el programa Instant Network Schools para impulsar la educación de niños refugiados. En 2021 recibió el Premio Laureus Sport for Good a la Inspiración Deportiva.

Mohamed Salah / PAUL ELLIS

8. N’Golo Kanté

El mediocampista francés es reconocido mundialmente por su humildad y sencillez. Además de protagonizar constantes actos solidarios con aficionados y comunidades vulnerables, financió un hospital en Malí y creó la Academia NG para apoyar a jóvenes futbolistas africanos. Su comportamiento ejemplar lo convirtió en uno de los deportistas más queridos del mundo.

NGolo Kanté. (Foto: Agencias)

9. Samuel Eto’o

El exdelantero camerunés creó la Fundación Eto’o, dedicada a mejorar la educación y salud infantil en África. También impulsó la construcción de orfanatos y áreas pediátricas en hospitales de Camerún, además de colaborar con proyectos de infraestructura para comunidades necesitadas, según informa Ciencity.

Samuel Eto'o. (Foto: EFE)

10. Mesut Özil

El exjugador alemán destacó por su constante apoyo a distintas causas humanitarias. A través de la fundación BigShoe ayudó a financiar cirugías para cientos de niños de escasos recursos, además de colaborar con la Media Luna Roja Turca y otras organizaciones benéficas para entregar alimentos y asistencia a familias refugiadas en Turquía y Siria. También impulsó proyectos educativos y academias deportivas. Su trabajo solidario le permitió recibir el Premio Laureus 2014.

Mesut Özil | Foto: Getty Images