El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de la fiesta mundialista, han surgido diversas controversias entre expertos y aficionados, ya sea por las pausas de hidratación, el elevado costo de las entradas, las altas temperaturas en las sedes, la cantidad de publicidad presente en el torneo, entre otros aspectos. Sin embargo, el dinero que se maneja en la organización y el monto que recibirá la selección campeona al finalizar la competencia tampoco han estado exentos de debate y comentarios. En esta edición, el campeón recibirá un jugoso monto que no tiene precedentes en la historia del fútbol. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁ CADA SELECCIÓN POR PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026?

El pasado 11 de junio inició el Mundial 2026 con la participación de 48 selecciones que buscarán alcanzar la gloria en las próximas semanas. Así, de acuerdo con el diario Sport de Barcelona, este nuevo formato repartirá una suma de dinero sin precedentes, destinada exclusivamente a los equipos que obtengan los mejores resultados a lo largo de la competencia. Es decir, la FIFA otorgará cerca de 572 millones de euros en premios (200 millones más que en Qatar 2022) y la mayor cantidad de recursos económicos serán para los planteles que alcancen las fases más avanzadas del torneo. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol estableció una asignación de 1,29 millones de euros para cada federación participante. A continuación, te presentamos, compartido por El Tiempo, el premio que recibirá cada selección por ronda en el Mundial:

Fase de grupos : 7,75 millones de euros.

: 7,75 millones de euros. Dieciseisavos de final : 9,5 millones de euros.

: 9,5 millones de euros. Octavos de final : 13 millones de euros.

: 13 millones de euros. Cuartos de final : 16,4 millones de euros.

: 16,4 millones de euros. Cuarto clasificado : 23,26 millones de euros.

: 23,26 millones de euros. Tercer clasificado : 25 millones de euros.

: 25 millones de euros. Subcampeón : 28,4 millones de euros.

: 28,4 millones de euros. Campeón: 42 millones de euros.

¿DÓNDE SERÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Tras el inicio de la Copa Mundial 2026, el pasado 11 de junio, muchos hinchas se mantienen a la expectativa por el desempeño de sus selecciones en busca del ansiado trofeo. Por ello, siguiendo el cronograma de la FIFA, la final del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado al oeste de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), con una capacidad aproximada de 82 500 espectadores.

Asimismo, es importante mencionar que, este estadio multiusos, fue inaugurado en 2010 y es la sede de los New York Giants y los New York Jets. Además de albergar importantes eventos deportivos internacionales como, por ejemplo, fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la Selección de Chile se impuso a la Selección de Argentina en la tanda de penales, en una noche marcada por la presencia de Lionel Messi, conforme comparte TyC.