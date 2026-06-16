Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de la fiesta mundialista, han surgido diversas controversias entre expertos y aficionados, ya sea por las pausas de hidratación, el elevado costo de las entradas, las altas temperaturas en las sedes, la cantidad de publicidad presente en el torneo, entre otros aspectos. Sin embargo, el dinero que se maneja en la organización y el monto que recibirá la selección campeona al finalizar la competencia tampoco han estado exentos de debate y comentarios. En esta edición, el campeón recibirá un jugoso monto que no tiene precedentes en la historia del fútbol. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.