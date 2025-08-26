Ricardo Gareca volvió a acaparar la atención del mundo futbolero al ser el gran invitado del primer episodio de la cuarta temporada de Enfocados, el programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La participación del exentrenador de la selección peruana no pasó desapercibida: se mostró relajado, auténtico y dispuesto a tocar temas que durante años se mantuvieron bajo reserva. En este contexto, contó una divertida anécdota sobre Christian Cueva.

“A nosotros nos gusta determinado jugador y Christian es un jugador, no digo difícil, para mí es muy buena persona, pero los jugadores muchas veces son especiales y nosotros somos convencidos de que todo lo rígido y todo demasiado estricto, se termina rompiendo la relación o algo“, empezó diciendo el ‘Tigre’.

Luego, el el ‘Flaco’ hizo hincapié en los límites que le ponía a ‘Aladino’. “Con Cristian tuvimos paciencia. Le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero él después se transformaba en la cancha. Se ponía la camiseta y dentro de la cancha la rompía. Entonces, había que cuidarlo de algunas cosas, había que decirle, ‘Cristian, esto para un poco acá, basta ya, hasta acá llegamos’. Y él lo entendía. Por ahí le dejabas algo...”.

Por último, Gareca aseguró que el actual volante de Emelec es un jugador distinto, por lo que había que darle un trato especial. “Claro, jugador distinto, para que se sienta tranquilo. Para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo... Todos los entrenadores tenemos características diferentes. Entonces él nos rendía en el campo de juego, se transformaba desde la actitud, entregaba todo. Bueno, había que cuidarlo, sobre todo en la alimentación, que él entendiera”, dijo el exdelantero de Boca Juniors.

Ricardo Gareca pone fin al debate y elige entre la selección peruana y Chile: esta fue la picante pregunta que le hizo Jefferson Farfán en Enfocados

Al ‘Flaco’ le hicieron elegir entre la la Bicolor y ‘La Roja’. Finalmente, el exUniversitario eligió a la selección peruana argumentando diversos motivos sobre su paso por nuestro territorio.

“Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile”, indicó Gareca en el programa conducido por la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’.

¿Qué más dijo Ricardo Gareca?

El entrenador rememoró su arribo a Lima al mando de la selección chilena, y no pasó por alto un curioso detalle: el camerino asignado a la Roja estaba decorado con predominantes tonos verdes, un guiño evidente a una conocida anticábala utilizada en el fútbol sudamericano.

“La otra vez que vine con Chile me pusieron todo verde. Sillas y papeles verdes en el vestuario. Pero todo se magnificó, solo eran los chimpunes”, agregó el reconocido estratega argentino.

Ricardo Gareca festeja clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

