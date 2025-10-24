Universitario de Deportes logró una victoria fundamental ante Sporting Cristal, imponiéndose 1-0 gracias a un gol de Alex Valera que se celebró en todo el país. Este triunfo representa un avance decisivo en la carrera del equipo por conquistar el tricampeonato de la Liga 1, acercando a los cremas a un objetivo largamente esperado por su hinchada. A propósito de ello, Peter Arévalo, conocido periodista, criticó duramente al conjunto celeste por contratar a un futbolista en específico.

¡Indignado! Mr. Peet no perdona y critica duramente a Sporting Cristal por contratar a futbolista que generó gran expectativa: “Por eso es que nace el apelativo...”

El popular Mr Peet criticó duramente a la institución rimense por el bajo nivel de Felipe Vizeu, delantero brasileño que llegó a mitad de temporada para reforzar el ataque.

“Encima le erraron feo con el nueve. No compraron a un ‘9’ que por ejemplo tiene Cusco, Alianza, la ‘U’, Melgar. O sea, Cristal que históricamente casi siempre comandaba la tabla de goleo por equipos. Por eso es que nace el apelativo de la Máquina Celeste, nace a partir del poderío ofensivo de Cristal”, indicó el polémico comunicador en ‘Madrugol’.

Con la derrota ante la ‘U’, Cristal se distancia definitivamente de los cremas, poniendo fin a sus esperanzas de llevar el campeonato a una definición reñida. Así, el Torneo Clausura queda con los dirigidos por Jorge Fossati liderando la tabla con 36 puntos, mientras que los rimenses quedaron con 22 unidades.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre

15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo