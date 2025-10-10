Con Manuel Barreto al mando de manera interina, la selección peruana empezó un nuevo proceso. Este comienzo genera gran interés por la oportunidad que tendrán nuevos talentos de mostrarse con la camiseta nacional. Sin embargo, en este contexto, Roberto Palacios, exjugador de la Bicolor, hizo una crítica bastante ácida.

‘Chorri’ Palacios explota contra la selección y pone en tela de juicio el compromiso de algunos jugadores: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

Si bien el ‘Chorri’ se mostró ilusionado con la convocatoria de varios elementos jóvenes para jugar ante Chile, el exSporting Cristal se mostró rígido con quienes no quieren venir a jugar por el equipo de todos.

“Ojalá salgan más jugadores con ambición de jugar por la Selección y amor a la camiseta. Sabemos que nunca han jugado juntos, pero en el campo lo que uno debe hacer, ya lo conoce desde sus inicios en el fútbol”, empezó diciendo Palacios en Gol Perú.

Luego, el exMorelia agregó: “Hay que tener mucho cuidado con el equipo que envíes al campo contra un equipo que la mayoría juega afuera, en buenos clubes. En partidos de selección no hay amistoso;se puede llamar partido de preparación, pero amistoso no, y con Chile menos”.

Por último, el ‘Chorrillano’ expresó su malestar por quienes no tienen compromiso con la selección nacional. “Ya estoy cansado de la novela, de las excusas. No tenemos que estar rogándole a nadie para que juegue por la selección. Se debería convocar a quien realmente quiera estar y debería ser al revés”.

Manuel Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, conocido comunicador, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).