Universitario se consagró con el segundo tricampeonato de su historia. Y, tal como se esperaba, las celebración fue a todo dar, tanto de parte de los jugadores como de los hinchas. En este contexto, se volvió viral un video en donde Edison Flores emite un polémico comentario, el mismo que, según los hinchas cremas, estaría dirigido a Raúl Ruidíaz, delantero de Atlético Grau.

¿Indirecta para alguien? Edison Flores y sus polémicas declaraciones que estarían dirigidas a Raúl Ruidíaz, según hinchas de Universitario: “Si me buscan, yo acepto, no rechazo”

Recordemos que la ‘Pulga’ es uno de los goleadores históricos del cuadro crema, por lo que en los últimos años hubo mucha expectativa con su regreso a la ‘U’. Sin embargo, finalmente esto no se dio y generó fastidio en un sector de la fanaticada.

“Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo”, indicó el ‘Orejas’ en dicho material audiovisual. Rápidamente los cibernautas relacionaron estas palabras con la frustrada vuelta de Ruidíaz al equipo de Ate.

Después de estas declaraciones, Amet Calderón y Jorge Murrugarra, compañeros del ‘Orejas’, le preguntaron a dónde se fue Universitario tras su llegada. “Para arriba”, contestó el experimentado atacante merengue.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC