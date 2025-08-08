Raúl Ruidíaz es uno de los futbolistas que anhelaban como refuerzo los hinchas de Universitario en las últimas temporadas. Sin embargo, hoy en Atlético Grau, esta ilusión cada vez va quedando más de lado. Pese a ello, el goleador peruano nunca ha ocultado su hinchaje por el equipo merengue. Es más, este 7 de agosto, fecha en que se celebró los 101 años de la institución crema, la ‘Pulga’ le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

Lo que provocó sorpresa entre los fanáticos de la ‘U’ es una particular frase del delantero en dicha publicación. “Ser parte de la historia del más grande no es para todos”, fue la primera parte de este sentido mensaje.

Luego, el exMorelia agregó: “Feliz aniversario, Universitario querido”. Y, como se esperaba, debido a este mensaje, muchos hinchas han vuelto a pedirle a la administración actual el fichaje del histórico artillero merengue.

“Es momento de que vuelva”, “En vez de Churín deben traer al ‘Chato’, ”Esperamos que en algún momento vuelvas", “Sabemos que eres tan crema como nosotros”, “Paciencia, paciencia, ya llegará tu regreso”, fueron algunos de los comentarios de los los seguidores de Universitario en otras redes como X.

Raúl Ruidíaz es titular indiscutible en Atlético Grau de Piura de la Liga 1.

