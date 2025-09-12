La selección peruana cerró su camino en las Eliminatorias con una actuación que dejó mucho que desear, relegándose al penúltimo escalón de la clasificación y alejándose completamente de las expectativas de sus seguidores. En este contexto, Juan Reynoso, técnico de Perú en el comienzo de las Clasificatorias, y actualmente en Melgar, dio unas polémicas declaraciones sobre el presente del equipo de todos.

¿Indirecta para alguien? Juan Reynoso y su reflexión sobre la eliminación de Perú en las clasificatorias 2026: “Yo solo jugué 6 partidos, cada quien que se haga responsable”

“Yo me hago responsable de lo que me tocó. Yo solo jugué 6 partidos, hicimos pocos puntos, eso hay que reconocerlo, y mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después lo que se vivió en Copa América y los otros dos tercios de Eliminatorias cada quien que se haga responsable”, empezó diciendo el popular ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

En ese contexto, el emblemático estratega no dudó en exigir que cada responsable asuma su parte de culpa por el mal resultado. Además, lanzó un comentario mordaz sobre su inesperada destitución del banquillo de la Bicolor justo en medio de las Eliminatorias.

“Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico. Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Yo no vengo a sentarme a buscar excusas, pretextos, acusar a terceros... Nunca fue mi estilo”, prosiguió Reynoso.

Por último, el exfutbolista añadió: “Hago mea culpa de lo que me tocó vivir, hacer, pero del desenlace tengo un tercio de culpa o menos. Al final, si fue la peor eliminatoria de la historia, los que tienen que hacerse responsables que levanten la mano como yo lo estoy haciendo. No solo los técnicos o jugadores son culpables. Hay muchos más culpables y responsables. Hay muchos colegas que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas (...)”.

Juan Reynoso, entrenador de FBC Melgar, analizó lo que fue su paso por la selección peruana. Foto: difusión.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre sus compañeros?

Sergio Peña, volante de la Bicolor, muchas horas después del partido ante Paraguay por las Eliminatorias, dijo lo siguiente: “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país. Otros no la dan. Para nosotros Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador”.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

Resultados de la jornada 18 de las Eliminatorias