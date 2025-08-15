Universitario tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y sufrió una dura derrota en su participación en la Copa Libertadores. En el partido de ida por los octavos de final del torneo, el conjunto crema fue ampliamente superado por Palmeiras, que se impuso con un contundente 4-0, dejando a los peruanos con mínimas posibilidades de avanzar a la siguiente fase. En este contexto complicado, Raúl Ruidíaz, exjugador muy querido por el hincha merengue, hizo una publicación que generó polémica entre los fanáticos.

La ‘Pulga’ generó revuelo en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. En sus historias, el delantero apareció cantando una canción urbana en la que se repite el número “cuatro”, una coincidencia que muchos interpretaron como una indirecta tras la goleada que sufrió Universitario ante Palmeiras.

Pero eso no fue todo: entre risas, y en un giro inesperado, Ruidíaz se lanzó a hablar en portugués, añadiendo una dosis de ironía que encendió las especulaciones y desató una ola de comentarios entre los hinchas.

Ruidíaz sorprendió a los hinchas de Universitario con particular publicación. (Foto: Instagram captura)

“Qué le pasa, está loco”, “Raúl está resentido, qué mal”, “Ese club te dio de comer, qué te pasa”, “Te bajaste del póster, Raúl”, “Ojalá nunca más regrese al club”, “Te burlas del club que dices amar”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la ‘U’.

Cuándo se juega el duelo de vuelta entre Palmeiras y Universitario

El duelo decisivo entre Universitario y Palmeiras, correspondiente al encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se jugará el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil. De acuerdo con el cronograma oficial de la Conmebol, el pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)