Desde que Cliver Huamán, conocido popularmente como ‘Pol Deportes’, narró desde un cerro de Ate la final de la Copa Libertadores 2025, su historia de superación y esfuerzo ha cautivado a miles de personas, no solo en el Perú, sino también en distintos países del mundo. De hecho, tuvo la gran oportunidad de viajar a España para presentarse en un prestigioso medio de comunicación para comentar su experiencia como narrador deportivo y el camino que atravesó para cumplir sus anhelados sueños. Sin embargo, los seguidores peruanos estuvieron a la expectativa de que el joven nacido en Andahuaylas narrara en vivo el partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League. Aunque, esto nunca ocurrió, por lo que muchos comenzaron a cuestionarse las razones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ ‘POL DEPORTES’ NO NARRÓ EN VIVO EL PARTIDO ENTRE EL REAL MADRID Y MANCHESTER CITY POR CHAMPIONS LEAGUE?

Luego de que Cliver Huamán fuera invitado por el programa ‘Arriba mi gente’ a viajar a España, el joven andahuaylino llegó hasta la cabina de Radio Marca para compartir sus experiencias con los periodistas deportivos. Así, gracias a dicho medio español, el peruano estuvo presente en el partido entre el Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu por la Champions League. Sin embargo, no pudo narrar en vivo el esperado encuentro debido, según Santi Lesmes, a la gran multitud de público y medios de comunicación, así como no contar con los derechos de televisión. Pese a ello, el popular ‘Pol Deportes’ se mostró agradecido por la oportunidad y reveló que sí pudo relatar el partido, aunque de manera grabada.

“El plan de hoy (miércoles) era hacer la narración y la previa ya no desde el estudio, sino desde el estadio. Íbamos a hacer una previa adentro y luego íbamos a ingresar para disfrutar del partido y para que Pol Deportes lo narrara (...) No puede ser en vivo porque para que lo sea te tiene que contratar DAZN porque tiene los derechos. En Perú, lo ven por ESPN. ESPN no emite señal en España, la única manera es por DAZN o una radio como Marca. Pero Marca lo emite desde un estudio. Y ellos querían que vivieran y narraran desde el Bernabéu. Tiene que ser como lo hemos hecho: estar en el estadio, narrarlo, grabarlo y mañana lo van a poder disfrutar”, explicó Lesmes a través de su red social.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIANO CLOSS A LA HISTORIA DE ‘POL DEPORTES’?

En una edición de ESPN F12, Mariano Closs aprovechó unos minutos de su programa para referirse a Cliver Huamán, el joven que narró la final de la Copa Libertadores 2025, quien previamente había revelado que tanto el argentino como Daniel Peredo eran sus referentes. El periodista deportivo inició enviándole un saludo al adolescente andahuaylino, resaltando su coraje al subir hasta un cerro para transmitir un importante evento. Inclusive, el comunicador de la prestigiosa cadena internacional se sintió identificado con la historia de superación del peruano de 15 años, argumentando que él también empezó su carrera profesional a esa edad.

Así, el destacado narrador deportivo recomendó a Cliver que continúe adelante con sus sueños y aproveche su juventud para hacerse un nombre en el mundo deportivo. “Me mandaron el video del chico que estuvo en el cerro relatando la final de la Copa Libertadores, ‘Pol Deportes’, en el que resalta a un relator peruano y a quien les habla. Le mando un beso grande desde acá. Quince años tiene, me siento reflejado. Que triunfe y que le dé para adelante, eh, con 15 años le tienes que dar para adelante. Metido de lleno”, dijo Closs en ESPN.

VIDEO RECOMENDADO