Tras poner fin a su vínculo con Orlando City, Pedro Gallese se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada. Su nombre ha empezado a sonar en diversos clubes del extranjero, y uno de los más mencionados ha sido Inter Miami, elenco que dirige Javier Mascherano y donde destacan Lionel Messi y Luis Suárez.

Los rumores sobre una posible llegada del ‘Pulpo’ generaron gran expectativa entre los hinchas, pero el técnico argentino fue consultado al respecto y no dejó lugar a dudas con su respuesta. Con tono firme, aclaró cuál es la postura del club y cuándo se hablará de fichajes. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO JAVIER MASCHERANO SOBRE PEDRO GALLESE?

Consultado por los rumores que relacionan a Pedro Gallese con Inter Miami, Javier Mascherano fue directo y pidió no alimentar especulaciones. “No solemos hablar de jugadores que primero están en otros clubes y segundo que no forman parte de nuestro club”, declaró en diálogo con Jax Latin Media.

El técnico argentino enfatizó que su atención está centrada en los playoffs y en el rendimiento de su plantel. “Estamos en una etapa donde lo más importante es centrarse en la definición de estos playoffs, no podemos estar gastando energías en rumores y en lo que pasa en otros clubes”, señaló.

Finalmente, el ‘Jefecito’ aclaró que los temas de contrataciones recién se analizarán al término de la temporada. “El club empezará a trabajar, está trabajando de alguna manera, pero seguramente intensificará todo el tema de preparar la temporada que viene, una vez terminado el campeonato”, concluyó.

Javier Mascherano. (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

¿CÓMO SE DESPIDIÓ PEDRO GALLESE DE ORLANDO CITY?

Orlando City confirmó la partida del arquero peruano a través de un mensaje en redes sociales. “Gracias por todo, ‘Pulpo’. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato”, escribió la institución junto a una imagen conmemorativa.

Minutos después, el club publicó un video homenaje que generó gran reacción entre los seguidores, muchos de los cuales lamentaron su salida y agradecieron su entrega. Gallese, por su parte, respondió con un sentido mensaje en Instagram en el que expresó su gratitud al equipo, sus compañeros y la afición.

“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día”, escribió el guardameta, destacando el cariño de los hinchas y el apoyo recibido durante su estadía.

¿POR QUÉ PEDRO GALLESE DEJA ORLANDO CITY?

El propio futbolista reconoció que la decisión de no seguir juntos no dependió de él. “Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan”, comentó en su publicación de despedida.

Según recoge Infobae de DSports, el principal motivo de la separación fue económico, ya que Orlando City no podía cubrir el salario solicitado por el jugador, cercano al millón de dólares.

¿DÓNDE PODRÍA CONTINUAR SU CARRERA EL ‘PULPO’?

Con su salida confirmada, Pedro Gallese deberá evaluar las propuestas que tiene sobre la mesa. Todo apunta a que continuará en el extranjero, aunque no se descarta que permanezca en la MLS si recibe una oferta atractiva. También existen posibilidades de que regrese a Sudamérica, incluso al fútbol peruano, dependiendo de las condiciones deportivas y económicas.