La Serie A es uno de los torneos más atractivos del mundo. Sin lugar a duda, se trata de una competencia que captura las miradas de los hinchas del fútbol de diversos países, pues los partidos suelen ser muy parejos y existe mucha disciplina táctica, además que juegan varios de los mejores clubes de Europa. Y, este lunes 4 de marzo, Inter y Genoa jugarán por la jornada 27 y promete ser un partidazo. Aquí te contaremos todo sobre este duelo.

Cuándo juegan Inter vs. Genoa

El duelo entre Inter vs. Genoa se disputará este lunes 4 de marzo en el estadio San Siro. Sin duda alguna, se trata de uno de los partidos más atractivos de la jornada 27 de la Serie A.

Dónde ver Inter vs. Genoa

Como ya es costumbre, podrás ver todos los partidos de la Serie A a través de Star Plus, un streaming de suscripción y pago mensual. Para poder acceder a sus servicios puedes ingresas a este ENLACE.

A qué hora juegan Inter vs. Genoa

Perú: 2:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

¿Cuáles son los resultados de la jornada 27 de la Serie A?

Lazio 0 - 1 Milan



Udinese 1 - 1 Salernitana



Monza 1 - 4 Roma

Torino 0 - 0 Fiorentina

Verona 1 - 0 Sassuolo

Frosinone 1 - 1 Lecce

Empoli 0 - 1 Cagliari



Atalanta 1 - 2 Bolonia

Nápoles 2 - 1 Juventus

Inter vs. Genoa



¿Cuáles son los partidos de la jornada 28 de la Serie A?

Nápoles vs. Torino

Cagliari vs. Salernitana

Sassuolo vs. Frosinone

Bolonia vs. Inter

Genoa vs. Monza



Lecce vs. Verona



Milan vs. Empoli



Juventus vs. Atalanta



Fiorentina vs. Roma



Lazio vs. Udinese

