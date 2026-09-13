La victoria ante Alianza Lima dejó en Universitario una mezcla de alegría, alivio y renovada confianza, aunque dentro del plantel saben que el campeonato todavía está lejos de definirse. El triunfo permitió a los cremas alcanzar los 20 puntos y asumir provisionalmente el liderato del Torneo Clausura. Con el impulso de esta victoria, el objetivo inmediato es mantener la regularidad y aprovechar el buen momento. La celebración, por ello, no significa conformismo, sino la intención de seguir sumando. En el vestuario crema, la consigna parece clara: disfrutar el triunfo y pensar desde ahora en el siguiente desafío.

La emoción tuvo una razón especial, porque el partido parecía encaminarse hacia un empate que dejaba todo igualado. Universitario consiguió la igualdad a los 77 minutos y, cuando el 1-1 parecía convertirse en el resultado definitivo, apareció el golpe final en la última jugada. El 2-1 desató la euforia de los jugadores, que celebraron un triunfo conseguido prácticamente sobre la hora. La remontada le dio al resultado un valor adicional y convirtió la noche en una de esas jornadas difíciles de olvidar. Para los cremas, el clásico terminó siendo mucho más que tres puntos: fue una inyección de confianza para lo que viene.

Estas fueron sus declaraciones y sus palabras para el arquero de Alianza Lima, Alejandro Duarte

Mientras Universitario continuaba festejando el agónico triunfo ante Alianza Lima, Jairo Concha tuvo un momento para referirse al arquero blanquiazul, Alejandro Duarte. El mediocampista crema conoce de cerca el sentimiento que implica vestir la camiseta íntima, pues defendió los colores de Alianza Lima hasta el año 2022. Tras el decisivo error que terminó inclinando el clásico, Concha mostró empatía con el guardameta rival. “No se lo deseo a nadie, pero es parte del fútbol”, expresó el volante al hablar sobre lo ocurrido. Sus palabras reflejaron la dureza de una jugada que terminó definiendo el encuentro.

Concha también reconoció que la equivocación de Duarte fue especialmente dolorosa por el momento en que ocurrió y por lo que estaba en juego. “Es feo cometer un error así”, señaló el futbolista crema, consciente de que una desconcentración puede cambiar el destino de un partido. Sin embargo, también destacó la capacidad de Universitario para aprovechar la oportunidad que apareció en los minutos finales. “Aprovechamos, por eso nos llevamos el triunfo”, sentenció. Así, mientras la ‘U’ celebraba una victoria que la impulsaba en el Clausura, el mediocampista dejó un mensaje que combinó respeto, comprensión y espíritu competitivo.

El técnico de Alianza salió en defensa de Duarte consideró que este tipo de errores son parte del fútbol

Tras la dolorosa derrota ante Universitario, el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, decidió cerrar filas en torno a Alejandro Duarte y salió públicamente en defensa del arquero. El entrenador consideró que las equivocaciones son parte inevitable del fútbol y evitó cargar sobre el guardameta toda la responsabilidad por el resultado. Su postura llegó después de una noche especialmente complicada para Duarte, quien quedó señalado por el gol que definió el clásico. En medio de los cuestionamientos, el respaldo del comando técnico buscó devolverle confianza al jugador. Así, Guede optó por proteger a uno de sus futbolistas en uno de los momentos más difíciles.

El respaldo cobra mayor relevancia porque Duarte ya arrastraba críticas de jornadas anteriores, luego de cometer otro error ante Juan Pablo II que terminó en gol. Sin embargo, el exarquero Erick Delgado había pedido mesura frente a los cuestionamientos y rechazó que sus fallas fueran suficientes para considerarlo un mal guardameta. Delgado reconoció las equivocaciones, pero también puso en valor la trayectoria y las condiciones del arquero blanquiazul. Ahora, tras el clásico, la discusión volvió a instalarse alrededor de su desempeño. Mientras los hinchas exigen respuestas, Duarte deberá encontrar la manera de recuperar la confianza bajo los tres palos.

Álex Valera, Piero Quispe y Lisandro Alzugaray también brindaron sus declaraciones sobre el triunfo

El pitazo final desató la alegría crema en Matute, pero las palabras de los protagonistas llegaron con distintos matices. Álex Valera no esquivó la realidad y admitió que Universitario encontró los tres puntos en el último suspiro, favorecido por un error de Alianza Lima. El delantero reconoció así que aquella desconcentración terminó inclinando la balanza en un partido que parecía condenado al empate. La victoria, sin embargo, tenía un valor enorme para el cuadro merengue. Y el clásico volvía a pintarse de crema.

Más sereno, Piero Quispe pidió bajar las revoluciones y recordó que todavía no hay nada ganado, pese al festejo por conquistar nuevamente Matute. Mientras tanto, Lisandro Alzugaray, héroe de la jornada con el gol del 2-1, contó que simplemente supo aprovechar la oportunidad que apareció en los minutos finales. El argentino prefirió destacar el esfuerzo colectivo antes que detenerse en el infortunio del rival. Así, entre prudencia, emoción y una dosis de fortuna, Universitario abandonó Matute con una victoria que puede pesar mucho en la recta final del campeonato.

Universitario es líder del Torneo Clausura 2026 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante el Spor Boys

La victoria por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute no solo significó una nueva alegría para Universitario, sino también un importante salto en la tabla del Torneo Clausura. Con nueve partidos disputados, el cuadro crema alcanzó los 20 puntos y se instaló en lo más alto de la clasificación. La jornada terminó tomando un sabor todavía más especial luego de la caída de Deportivo Garcilaso ante Sport Boys en el Callao. El conjunto cusqueño se quedó con 19 unidades y cedió el primer lugar a los merengues. Así, la ‘U’ encontró en una noche de clásico el impulso que necesitaba para mirar a todos desde arriba.

Mientras los jugadores cremas celebraban el triunfo conseguido en los últimos minutos, los resultados de la fecha terminaron completando el escenario perfecto. La diferencia de un punto sobre Deportivo Garcilaso permitió a Universitario cerrar el fin de semana como único líder del Clausura. El agónico 2-1 ante su clásico rival adquirió entonces un valor todavía mayor. En las tribunas y en el vestuario, la alegría se mezcló con la confianza de saber que el equipo depende ahora de mantener su regularidad. Por eso, esta vez la ‘U’ sí tiene motivos de sobra para celebrar.

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