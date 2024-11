En una reciente entrevista, el volante peruano Jairo Concha, quien cambió Alianza Lima por Universitario de Deportes y se coronó campeón recientemente con este último, confesó haber experimentado maltratos durante su etapa en el equipo blanquiazul, específicamente por los directivos, lo cual explicaría las controvertidas declaraciones que realizó en medio de las celebraciones del título crema. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JAIRO CONCHA SOBRE ALIANZA LIMA?

Luego de que Jairo Concha se consagrara campeón nacional con Universitario de Deportes en Andahuaylas, el jugador declaró que el cuadro crema se destaca por su entrega y profesionalismo, a diferencia de lo que, según él, sucedía en su anterior club.

Consultado por esta declaración en el programa digital “Palabra de hincha”, el jugador aclaró que su intención no era desacreditar el trabajo de sus antiguos compañeros en Alianza Lima, sino destacar el esfuerzo que realizan a pesar de los problemas administrativos que enfrentan.

“En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie. Tal vez se puede entender mal”, señaló.

En esta línea, también se animó a dejar en claro su mala relación con Bruno Marioni, ex director deportivo de los ‘íntimos’, lo cual demostró cuando lo insultó de forma pública durante la celebración del título de la “U”.

“Esa sí es verdad ((lo que dijo de Bruno Marioni). Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto, porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal”, sentenció.

¿CÓMO INSULTÓ JAIRO CONCHA A BRUNO MARIONI?

En medio de la euforia de los jugadores de la “U” desde su bus por su reciente título nacional, Jairo Concha, en una transmisión en vivo junto a su compañero Álex Valera, se dejó llevar por la pasión del momento y, como parte de un cántico dirigido contra Alianza Lima, profirió un insulto directo hacia Bruno Marioni.

“El que no salta es un ca***. Bruno Marioni chupa***”, gritó Jairo Concha para luego volver a su lugar en el bus. Esta acción, captada en video y rápidamente difundida en redes sociales, generó gran polémica.

¿CÓMO HA SIDO EL PASO DE JAIRO CONCHA EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El pase de Jairo Concha de Alianza Lima a Universitario generó gran revuelo en el fútbol peruano a inicios de 2024, convirtiéndose en uno de los fichajes más comentados de la temporada. La decisión del volante de defender los colores del equipo crema en su año centenario no solo sorprendió a los hinchas, sino que también resultó ser un movimiento estratégico que impulsó su carrera.

A pesar de no ser un titular fijo en el once inicial de Fabián Bustos, Jairo Concha demostró ser un jugador fundamental para la “U”. Con 7 asistencias y un gol, el volante de 25 años aportó de manera significativa al juego del equipo y se consolidó como una pieza clave en el plantel bicampeón de la Liga 1, según informa Exitosa.

Su destacada actuación en Universitario no pasó desapercibida para la hinchada, que reconoció su valiosa contribución al equipo. Con su desempeño, demostró que su decisión de cambiar de equipo fue la más acertada, especialmente en un año tan importante como el centenario del club.