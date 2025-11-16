No cabe duda de que, Jean Deza se ha convertido en uno de los futbolistas más involucrados en el mundo de la farándula peruana debido a sus vínculos con reconocidas modelos peruanas, como Shirley Arica, Jossmery Toledo y Gabriela Álava. De hecho, su carrera deportiva se ha visto manchada por múltiples escándalos, incidentes de indisciplina, denuncias y más, lo que ha ocasionado que se encuentre entre las principales portadas de los medios de espectáculos del país. Sin embargo, recientemente “El Ratón” llamó la atención de sus seguidores en redes sociales al anunciar la posible creación de una cuenta en TikTok. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO JEAN DEZA SOBRE CREARSE UNA CUENTA DE TIKTOK?

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, Jean Deza anunció, por todo lo alto, que se creará una nueva cuenta de TikTok, con el fin de revelar algunos de los secretos más comentados por los medios de espectáculos de su vida privada, en la que están involucradas reconocidas modelos. Durante el video, el futbolista aseguró que ahora no tendrá reparos en contar su verdad, pues, según él, guardó silencio durante muchos años, lo que terminó afectando su imagen pública. Esta inesperada noticia no solo ha llamada la atención de la prensa, sino también de sus seguidores, quienes esperan con gran expectativa la interacción de Deza con su público.

“Voy a entrar al TikTok, yo voy a entrar al TikTok, y se van a enterar de todo, lo que ustedes menos piensan. Así que se agárrense todos y todas porque ya muchos años yo me he quedado callado, muchos años”, advirtió el extremo peruano. Es importante mencionar que, la vida pública de Jean Deza ha estado marcada por denuncias por agresión, incidentes de indisciplina y problemas con clubes de fútbol. En cuanto a su relación con Shirley Arica, pues estuvo lleno de escándalos y apariciones públicas, así como con Jossmery Toledo, donde surgieron acusaciones de agresión física e infidelidad. Por último, su expareja de Deza, Gabriela Álava, lo denunció por agresión física y psicológica a principios del 2025.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA RECHAZÓ ENTREVISTAR A JEAN DEZA?

Hace unos meses, Jean Deza estuvo como invitado en el programa ‘Ni Loco ni Santo’, que se transmite por YouTube, para hablar sobre temas deportivos de su carrera futbolística. El exseleccionado nacional no dudó en referirse a su vida personal y a los vínculos que tuvo con diferentes mujeres a lo largo de estos años, por lo que hizo un llamado a Magaly Medina, tildándola de “madrina”, para que lo invite a su set de televisión y así poder conocerla en persona. “La quiero conocer, cuándo me invita, quiere saber la verdad de todo, te lo voy a decir yo”, dijo Deza entre risas.

Ante ello, la pelirroja respondió en su programa, fiel a su estilo, y mostró su incredulidad por las palabras de Deza en el podcast, donde pide que lo entreviste. De esta manera, la periodista dejó en claro su posición de no tener ningún tipo de relación cercana con el exjugador de Alianza Lima, ya que ahora no tiene el impacto mediático que tenía antes.

“¿Ahora me llama madrina? ¡No puede ser! Ahora se hacen los valientes. Son pura bocota, nada más. La gente ya ni se acordará de los ampays que le hacíamos todas las semanas. ¿Qué le vamos a preguntar? Si ya no está vigente. Era caserito, ya aburría verlo tomar todas las semanas, cuando me empezó a bajar el rating tuvo que vetarlo del programa”, comentó irónicamente en “Magaly TV La Firme”.