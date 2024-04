El jugador Jean Deza se encuentra en diversos titulares debido a las polémicas sobre las que viene declarando. Hace poco fue tendencia por las revelaciones que tuvo contra el ahora comentarista deportivo Diego Rebagliati y en esta ocasión vuelve a las noticias de deportes a causa de unas declaraciones sobre la temporada de 2020 de Alianza Lima.

¿Qué dijo Jean Deza sobre la temporada 2020 de Alianza Lima?

Las polémicas declaraciones de Deza las dio en conversación con el ‘Cuto’ Guadalupe durante la más reciente transmisión de su programa en YouTube. Aquí el futbolista señaló que su salida de Alianza Lima en medio de la temporada 2020 fue porque el Fondo Blanquiazul buscó limpiarse separándolo del equipo. “El Fondo Blanquiazul se quiso limpiar conmigo”, dijo. “Yo quiero que entiendan algo, yo estaba separado del plantel, a mí nunca Leao, Rinaldo ni Aguilar me ‘parcharon’”.

Posteriormente, fue que tuvo unas palabras que muchos consideran indiferentes hacia el equipo del que alguna vez formó parte. “Lo más práctico: ‘Vamos a sacar a Jean Deza’”, mencionó. “Me sacaron de Alianza en el 2020 y qué les pasó, ¿no se fueron a segunda? Yo, con ustedes, no me fui a segunda”.

¿Qué dijo Jean Deza sobre Diego Rebagliati?

También en conversación para el programa La Fe de Cuto, Jean Deza confesó que Diego Rebagliati se llevaba 500 dólares de su contrato, sin mencionar aún todos los motivos de lo sucedido.

“Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara”, señaló el jugador de 29 años.

Como se recuerda, la relación laboral entre Jean Deza y Diego Rebagliati viene de hace años cuando el peruano retorna de Europa al país desalentado debido a un contrato injusto que le hicieron firmar y comienza a buscar formar parte de algún equipo del futbol peruano, sin imaginarse que estaría envuelto una vez más en polémicos manejos de parte de un grupo empresarial de jugadores.

¿Qué le respondió Diego Rebagliati a Jean Deza?

Durante el último programa de Después de Todo de Movistar Deportes, el presentador y exfutbolista aprovechó para ofrecer su descargo al respecto. “Yo trabajé como empresario de futbolistas entre el año 2008 y principios del año 2015″, señaló. “Entre esos futbolistas estaba Jean Deza en el año 2013, cuando fue transferido de la Universidad San Martín al club Montpellier de Francia”.

No obstante, aseguró que desde 2015 no ha vuelto a representar a algún futbolista o técnico, ni a ofrecer a un jugador o hacer negocio con algún equipo. “Desde que Daniel Peredo me invitó a Radio Capital en noviembre de 2015, hasta el día de hoy, solo me he dedicado a hacer periodismo deportivo”, expresó. “Invito a cualquier dirigente de algún club que pueda mencionar que desde esa fecha hasta hoy yo le he ofrecido algún jugador o que haya actuado como representante de alguno”.