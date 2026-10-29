Por Redacción EC

La aventura de Jean Deza en la Copa Perú 2026 estuvo a punto de terminar antes de que pudiera disputar su primer partido con Domingo Dianderas. Aunque su llegada al conjunto chinchano generó expectativa por su experiencia en el fútbol profesional, el atacante de 33 años se encontró con condiciones que no esperaba durante su viaje a Piura para el duelo frente a Atlético Torino. La experiencia lo llevó a cuestionarse si debía continuar en el equipo vinculado al empresario y creador de contenido Jorge Luna. Días después de generar incertidumbre sobre su futuro, el popular ‘Ratón’ explicó qué ocurrió y por qué decidió mantenerse en el plantel.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?