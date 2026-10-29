La aventura de Jean Deza en la Copa Perú 2026 estuvo a punto de terminar antes de que pudiera disputar su primer partido con Domingo Dianderas. Aunque su llegada al conjunto chinchano generó expectativa por su experiencia en el fútbol profesional, el atacante de 33 años se encontró con condiciones que no esperaba durante su viaje a Piura para el duelo frente a Atlético Torino. La experiencia lo llevó a cuestionarse si debía continuar en el equipo vinculado al empresario y creador de contenido Jorge Luna. Días después de generar incertidumbre sobre su futuro, el popular ‘Ratón’ explicó qué ocurrió y por qué decidió mantenerse en el plantel.

La experiencia en Piura que hizo dudar a Jean Deza

La incomodidad del delantero surgió durante la visita de Domingo Dianderas a Piura, donde el equipo debía afrontar el encuentro de ida ante Atlético Torino por las semifinales de la Copa Perú 2026. Deza viajó con sus compañeros, pero finalmente no tuvo minutos en el campo. Más allá de su ausencia en el partido, fueron las condiciones de las instalaciones las que terminaron marcando su experiencia.

En una entrevista con el programa ‘Desvelados’, el futbolista contó que el estado del estadio, la cancha y, especialmente, el vestuario le causaron una fuerte impresión. “La verdad es que a mí en ese aspecto me chocó mucho vivir esa realidad. El estadio era horroroso, lo primero, la cancha, encima el vestuario”, manifestó al recordar aquella jornada.

El fuerte comentario sobre los vestuarios

Deza fue más allá al describir el ambiente que encontró en los camerinos, una situación que, según explicó, le resultó difícil de asimilar. El atacante no ocultó su malestar y expresó su sorpresa por las condiciones que tuvo que afrontar en esta etapa de su carrera deportiva.

“Te voy a ser práctico: ese vestuario olía a mierda y es muy lamentable. Pero es lo que tengo que enfrentar ahorita para poder llegar el otro año a algo mejor”, declaró en ‘Desvelados’. Sus palabras permitieron conocer el motivo de su descontento y dieron contexto a las dudas que había manifestado sobre su permanencia en el conjunto de Chinchana.

La conversación que cambió su decisión

La posibilidad de una salida generó preguntas sobre el futuro del delantero, quien acababa de incorporarse al equipo. Sin embargo, el propio jugador explicó que habló con los responsables del club para comunicarles cómo se había sentido durante el viaje. La situación no quedó allí: al día siguiente, ambas partes retomaron el diálogo mediante una llamada en la que también participaron otras personas vinculadas al proyecto.

“Lo conversé con ellos, los hice sentir que no me sentía bien, pero después, al día siguiente, conversamos, tuvimos una llamada con la gente que también trabaja. Entonces, como te digo, ellos han apostado por mí”, señaló el futbolista. Con esta explicación, Deza dejó en claro que su decisión estuvo relacionada con las condiciones que encontró y con las conversaciones posteriores que mantuvo con el entorno del club.

Jean Deza apunta a la Copa Perú y al ascenso

Pese al episodio, el atacante confirmó que seguirá defendiendo los colores de Domingo Dianderas y reconoció que esta competición le exige adaptarse a una realidad distinta a la del fútbol profesional. El jugador también puso el foco en el objetivo deportivo que tiene por delante: contribuir a que el equipo conquiste el título y consiga el ascenso a la segunda división.

“Sé lo que ahora sí sé, lo que es la Copa Perú porque ya lo viví. Entonces, me toca dar lo mejor de mí este domingo y poder llevar a este equipo a que sea campeón y pueda estar en segunda división”, afirmó en el espacio ‘Desvelados’. Así, tras poner en duda su continuidad por las condiciones que encontró en Piura, Jean Deza optó por mantenerse en el proyecto y concentrarse en el desafío deportivo que afronta con Domingo Dianderas.