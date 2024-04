Jean Deza y su fuerte mensaje a Alianza Lima: “Yo con ustedes no me fui a segunda”

Jean Deza, futbolista que juega en el Alianza Atlético de Sullana de la Liga 1 Te Apuesto 2024, se encuentra una vez más en el ojo público debido a fuertes acusaciones contra el Fondo Blanquiazul. El futbolista nacional brindó detalles en el programa de Cuto Guadalupe sobre su salida de Alianza Lima hace unos años. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ JEAN DEZA A ALIANZA LIMA?

Hace unos días, Jean Deza dio una entrevista al programa ‘La fe de Cuto’ que conduce Luis ‘Cuto’ Guadalupe, en la cual aprovechó el espacio para tocar el tema de su permanencia en Alianza Lima. El extremo nacional contó que su salida del club victoriano fue a causa de que el Fondo Blanquiazul quiso limpiarse de algunas irregularidades futbolísticas que pasaba durante ese momento.

“Lo más práctico: ‘Vamos a sacar a Jean Deza’. Me sacaron de Alianza en el 2020 y qué les pasó, ¿no se fueron a segunda? Yo, con ustedes, no me fui a segunda. El Fondo Blanquiazul se quiso limpiar conmigo. Yo quiero que entiendan algo, yo estaba separado del plantel, a mí nunca Leao (Butrón), Rinaldo (Cruzado) ni Aguiar me ‘parcharon’”, sostuvo Deza.

¿QUÉ DIJO JEAN DEZA SOBRE DIEGO REBLAGLIATI?

En sus declaraciones para el programa del ‘Cuto’, el extremo nacional confesó que Diego Rebagliati se llevaba 500 dólares de su contrato, sin mencionar aún todos los motivos de lo sucedido. “Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara”, señaló el jugador de 29 años.

¿QUÉ OPINÓ JEAN DEZA SOBRE MAGALY MEDINA?

Jean Deza aprovechó la oportunidad para referirse a Magaly Medina y aclarar que ella no tiene la culpa de sus diferentes escándalos durante todo este tiempo. “Con esa señora (Magaly Medina) no tengo nada que ver. Ella hace su chamba, hace su trabajo. Me dicen que ella me ha perjudicado, pero ella hace su chamba. Ella se acuesta y no está pensando en Jean Deza”, dijo.

No obstante, el popular ‘Ratón’ mencionó que nunca se sentaría en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para brindarle una entrevista, pese a lo dicho por él. “¿Por qué no me he sentado en su programa? Nunca lo haré, no tengo porque darle explicaciones de mi vida, si termina bien o mal, es mi vida. Ella hace su chamba, pero nunca me sentaré ahí”, enfatizó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MAGALY MEDINA?

Tras escuchar parte de la entrevista, Magaly Medina utilizó su programa para referirse sobre lo declarado por Jean Deza, resaltando que dijo algo “sensato” y posteriormente dándole la razón. “Por fin le escucho decir algo sensato, algo que tiene pies y cabeza. Yo cuando me voy a la cama, no me voy pensando en Deza, Cuto, Farfán, por fin alguien que no soy yo lo dice. Tiene mucha razón”, sostuvo.

Asimismo, la figura de ATV ironizó sobre las reflexiones del jugador de Alianza Atlético Sullana, por lo que también aplaudió que haya aceptado sus errores, pues es un gran paso en su vida. “No se si es la Semana Santa (...) Por fin alguien que no soy yo lo dice, cuánta razón Jean Deza, yo jamás pensé decir eso ¿A dejado el alcohol?”, expresó.