Universitario se proclamó como el flamante bicampeón del fútbol peruano en 2024. Tras este logro, en el año del centenario del club, la hinchada sigue festejando hasta hoy con merecida razón. En este contexto, Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate, fue consultado sobre si preferiría ganar el tricampeonato o llegar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. A continuación, te contamos qué eligió el exfutbolista.

Jean Ferrari entre el tricampeonato o los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: ¿cuál eligió el dirigente de Universitario?

En una entrevista para Fútbol Como Cancha de RPP, Ferrari respondió diversas preguntas sobre la actualidad y el futuro del cuadro merengue. Sin embargo, una de las interrogantes que lo puso contra las cuerdas fue sobre dos objetivos que generan expectativa entre los hinchas de la ‘U’.

“Si tengo que elegir solo una opción entre cuartos de final o el tricampeonato. Me quedo con la Libertadores”, señaló Ferrari, quien se mostró también muy agradecido con el apoyo de los fanáticos cremas durante toda la temporada.

Jean Ferrari le dio más mérito a trascender en la Copa Libertadores que en el fútbol peruano.

Qué más dijo Jean Ferrari sobre Universitario

Jean también señaló que tiene claro que no le quedan muchos años al frente de Universitario. “No me veo mucho tiempo como administrador del equipo. Es desgastante. No soy de los que se atornillan en el poder”.

El exjugador de León de Huánuco también se refirió a la designación de Franco Navarro como director deportivo de Alianza Lima. “Franco Navarro es una persona que yo admiro y respeto. Me parece correcta la contratación del equipo rival. Es una persona de fútbol”.

Jean Ferrari y Franco Navarro comparten una relación de amistad, pero ahora estarán en lados opuestos como rivales. (Foto: Agencias)

Los 18 equipos que jugarán la Liga 1 2024

1- Universitario

2- Alianza Lima

3- Sporting Cristal

4- Comerciantes Unidos

5- Los Chankas

6- FBC Melgar

7- Cusco FC

8- Sport Huancayo

9- Deportivo Garcilaso

10- Cienciano

11- ADT

12- Atlético Grau

13- Alianza Atlético

14- Sport Boys

15- Alianza Universidad

16- Juan Pablo II

17- UTC

18- Ayacucho FC

Los clubes que jugarán Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2025

Un nuevo año se acaba con Universitario en lo más alto de la Liga 1 por segundo año consecutivo luego de 9 años de sequía, y a la vez teniendo a Alianza Lima como su más cercano perseguidor, pero con las manos todavía luego de aquel bicampeonato 2021-2022, sin embargo ambas instituciones han asegurado un lugar en la Copa Libertadores 2025 aunque solamente los cremas de manera directa tras terminar liderando la Tabla Acumulada.

Asimismo, la Copa Sudamericana que otorga 4 plazas a equipos peruanos de primera división, contará el próximo año con hasta 3 elencos de altura, dos de ellos cusqueños y Atlético Grau como único representante oriundo del calor piurano.

En ese sentido, y tras el título de Universitario celebrado luego de empatar con Los Chankas en Andahuaylas, pasamos a compartirte el listado oficial de equipos peruanos clasificados a Libertadores y la ‘Otra Mitad de la Gloria’:

COPA LIBERTADORES

1- Universitario / 77 puntos

2- Sporting Cristal / 74 puntos

3- FBC Melgar / 70 puntos

4- Alianza Lima / 69 puntos

COPA SUDAMERICANA

5- Cusco FC / 60 puntos

6- Cienciano / 52 puntos

7- Atlético Grau / 51 puntos

8- ADT / 51 puntos

Con respecto a la parte alta y los equipos con presencia confirmada en Copa Libertadores 2025, resulta importante destacar que tanto Universitario como Sporting Cristal jugarán desde fase de grupos, mientras FBC Melgar y Alianza Lima a partir de fase previa que estará sorteando la CONMEBOL casi a fines del mes de diciembre.