En un giro inesperado, Kevin Quevedo, atacante de Alianza Lima, decidió retirarse voluntariamente de la convocatoria hecha por Manuel Barreto. Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evitó entrar en detalles, confirmó que la decisión responde a asuntos personales del jugador. Luego del anuncio, Jean Ferrari, director general de fútbol en la federación, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación.

Jean Ferrari reacciona a desconvocatoria de Kevin Quevedo y provoca irónicos comentarios en redes: “Todo nuestro apoyo”

El extitular de la administración de Universitario de Deportes manifestó su respaldo público al futbolista blanquiazul, quien no podrá estar presente en el amistoso frente a Chile, programado para este viernes 10 de octubre.

“Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país”, dijo Ferrari en su cuenta de X. Sorprendentemente, muchos cibernautas reaccionaron con comentarios muy particulares.

“Nadie te cree eso”, “Seguro estás feliz”, “Que no se te note la camiseta crema”, “Debes estar feliz por el tricampeonato, Jean”, “Dale U, Jean”, “Jean, que la selección sea crema nomás”, fueron algunas de las opiniones respecto a la publicación de Ferrari.

Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país. https://t.co/kCV8CDLdDL — Jean Ferrari (@jferrari5) October 4, 2025

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Melgar (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- Universitario 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC