En un momento de sinceridad, el exfutbolista Jefferson Farfán decidió revelar a todos sus seguidores que se convirtió en padre por cuarta ocasión hace más de un año. Esta noticia sorprendió a muchos debido a que logró mantenerlo en secreto por muchísimo tiempo.

Esta revelación sobre su vida personal ocurrió durante el estreno de su podcast “Enfocados” en su canal de YouTube, en el cual entrevistará a figuras del deporte. Para su primer episodio, tuvo como invitados a Paolo Guerrero y Roberto Guizasola, quienes ya sabían sobre el cuarto bebé de la ‘Foquita’ y fueron testigos del anuncio público.

Dicho esto, a continuación te contamos cómo se llama el nuevo bebé de Jefferson Farfán y cuál es su edad, así como te compartimos otros detalles sobre el exjugador de la selección peruana.

¿CÓMO SE LLAMA Y CUÁNTOS AÑOS TIENE EL NUEVO BEBÉ DE JEFFERSON FARFÁN?

Según reveló el ‘10 de la calle’ en su reciente programa digital, la nueva integrante de su familia es una niña llamada Luhana, quien nació exactamente hace un año y dos meses.

“Tuve una bendición más. Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luhana. Hermosa. Agradecido con la vida. (...) Estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, expresó.

Respecto al porqué mantuvo la novedad en estricta reserva, señaló que fue con el objetivo de proteger la privacidad de su pequeña. “He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos”, explicó.

Tras revelar la existencia de su hija, Farfán fue consultado por Paolo Guerrero si tiene planeado tener más descendientes, a lo que ofreció una respuesta en tono humorístico. “(Tengo) cuatro hijos ya. No sabes lo que me he hecho. Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja, por si acaso”, manifestó entre risas.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE JEFFERSON FARFÁN?

El exdelantero tiene cuatros hijos de diferentes madres. Su descendiente mayor es una mujer llamada Maialén, quién es fruto del romance de la ‘Foquita’ con Mercedes Carrasco. Luego siguen Adriano y Jeremy, varones que surgieron de la relación que sostuvo el jugador con la empresaria Melissa Klug. Ahora se suma a la familia de Farfán la pequeña Luhana, cuya madre se desconoce su identidad, según informa el diario La República.

¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA “ENFOCADOS” DE JEFFERSON FARFÁN?

Tras retirarse del fútbol profesional en 2022, Jefferson Farfán emprendió un nuevo proyecto junto a Roberto Guizasola con su podcast llamado ‘Enfocados’, donde entrevistarán a distintas figuras del deporte.

Su programa se estrenó en el canal de YouTube “JF10 TV” el pasado jueves 7 de marzo a las 8 p. m. y tuvo como primer invitado a Paolo Guerrero. Además de hablar sobre fútbol, los deportistas no dudaron en hablar sobre el amor.