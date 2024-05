Los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes actualmente conducen el programa digital “Enfocados”, fueron los más recientes invitados de “La Linares”, espacio de entrevistas de YouTube que es conducido por la periodista Verónica Linares. Si bien ambos deportistas compartieron detalles íntimos sobre su vida, el popular ‘Foquita’ fue quien sorprendió con una declaración.

Durante el diálogo con la conductora de televisión, el exdelantero peruano contó su experiencia de someterse la vasectomía y congelar sus espermatozoides, lo cual dejó asombrados a los presentes. Debido a este contexto, fue consultado por si mantiene la ilusión de formar una familia. A continuación, te contamos qué dijo.

¿JEFFERSON FARFÁN MANTIENE LA ILUSIÓN DE FORMAR UNA FAMILIA?

A pesar de su vasectomía, el exjugador de la selección peruana manifestó que aún conserva la ilusión de encontrar el amor y establecer una familia en el futuro. Farfán reflexionó sobre el futuro al comentar que nunca se sabe lo que podría suceder más adelante en cuanto al amor y la formación de una familia.

Respecto a si aún mantenía la ilusión de enamorarse profundamente como para formar una familia, Farfán señaló estar dispuesto a esa situación si se da el caso, y si no se da, se quedaría feliz con sus cuatro hijos y aceptaría lo que Dios dispusiera. “Ya llegará el momento. (...) Si se da, bien”, sostuvo.

¿CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN CUANDO FUE CONSULTADO POR YAHAIRA PLASENCIA Y MELISSA KLUG?

Durante la entrevista, Farfán no pudo escapar a las preguntas de su vida personal en la que nombraron a sus exparejas Yahaira Plasencia y Melissa Klug. Esta última es también madre de sus primeros hijos.

Primero, Verónica Linares le preguntó a Farfán sobre la salsera. No obstante, Jefferson fue contundente con su respuesta: “No hablo”. Luego, la periodista le comentó que entrevistó a la cantante y tampoco quiso referirse a él. “Qué bueno”, dijo el ex Alianza Lima.

Posteriormente, Linares le consultó por Melissa y los problemas que tuvo con ella en los últimos días. La ‘Foquita’ no dudó en negarse nuevamente a responder. “[Sobre ella hablo] menos, no no. “No sé [si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo], seguro, no sé, no hablo. No importa”.

Cabe recordar que Klug denunció por supuesta violencia psicológica contra uno de los hijos que tienen en común.

¿CÓMO LE AFECTÓ A JEFFERSON FARFÁN SU RETIRO DEL FÚTBOL?

Farfán confesó que al día siguiente de su retiro, se sentó en su cuarto y comenzó a derramar lágrimas al recordar todo lo que había experimentado jugando. “(Recordé) Las alegrías, las tristezas. Lloré media hora”, recordó el exdeportista. De esta manera, aseguró que no imaginó que su retiro del fútbol le afectaría de dicha manera.

La popular ‘Foquita’ añadió que conversar con su madre doña Charo Guadalupe y con el empresario que lo manejaba, le sirvió mucho para superar su retiro, según recoge Canal N.