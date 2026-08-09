Por Redacción EC

Jefferson Farfán, uno de los referentes del fútbol peruano, inició su formación futbolística en las divisiones menores de Deportivo Municipal y posteriormente llegó a Alianza Lima, club con el que debutó profesionalmente en 2001, a los 16 años. Sus destacadas actuaciones lo consolidaron como una de las principales promesas del torneo local y, en 2004, dio el salto al fútbol europeo para fichar por grandes clubes. En ese contexto, lejos de las polémicas, el popular ‘10 de la calle’ sorprendió con un emotivo gesto hacia un joven futbolista, cuya historia de superación y esfuerzo despertó su identificación. Este millonario regalo no solo sorprendió a los familiares del deportista, sino también a los seguidores, quienes felicitaron el gran detalle que tuvo el exseleccionado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.