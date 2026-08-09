Jefferson Farfán, uno de los referentes del fútbol peruano, inició su formación futbolística en las divisiones menores de Deportivo Municipal y posteriormente llegó a Alianza Lima, club con el que debutó profesionalmente en 2001, a los 16 años. Sus destacadas actuaciones lo consolidaron como una de las principales promesas del torneo local y, en 2004, dio el salto al fútbol europeo para fichar por grandes clubes. En ese contexto, lejos de las polémicas, el popular ‘10 de la calle’ sorprendió con un emotivo gesto hacia un joven futbolista, cuya historia de superación y esfuerzo despertó su identificación. Este millonario regalo no solo sorprendió a los familiares del deportista, sino también a los seguidores, quienes felicitaron el gran detalle que tuvo el exseleccionado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGALO DIO JEFFERSON FARFÁN A JOVEN PROMESA DE ALIANZA LIMA?

En el último video del canal de Jefferson Farfán TV, el empresario vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al obsequiar un departamento a Runy Mucha, una joven promesa del fútbol peruano que se formó en el Club Lanús Perú y se consagró campeón de la Copa Promesas con Alianza Lima. De acuerdo con la popular ‘Foquita’, la historia de superación y esfuerzo del joven futbolista hizo que se sintiera identificado, motivo por el cual decidió sorprenderlo con este gran gesto. Eso no es todo, el exseleccionado reveló que su madre, Doña Charo, también participó en la sorpresa y el amoblado de la vivienda.

Frente a esta buena noticia, Runy y su padre, visiblemente sorprendidos, no dudaron en agradecer a Farfán por el apoyo recibido con un fuerte y emotivo abrazo, gesto que lo motiva a continuar trabajando para alcanzar sus objetivos.“Este es un presente de parte mía y de mi familia para ustedes con mucho cariño. Tenían que venir desde Pachacámac hasta La Victoria. Creo que este lugar va a ser un lugar especial para ustedes, para que puedan estar más cerca del entrenamiento de Runy con toda su familia”, dijo el popular ‘10 de la calle’ mientras entregaba la llave del departamento.

¿QUÉ RESPONDIÓ MAGALY MEDINA A JEFFERSON FARFÁN TRAS LAS BURLAS?

Hace algunas semanas, a través del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán se pronunció de manera sarcástica sobre la situación legal de Magaly Medina, quien deberá pagar S/ 350 000 y cumplir con diversas jornadas de servicio comunitario. De acuerdo con el también empresario, la presentadora de televisión estaría cumpliendo con esta indemnización en partes y no todo el pago. “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada. Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea”, dijo entre risas.

Ante estas declaraciones, la ‘Urraca’ no dudó en responder a Farfán y aseguró que todavía aguarda la resolución de una apelación que fue presentada por su defensa legal. Asimismo, restó importancia a lo dicho por el exfutbolista, calificándolo como una mala persona. “Todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios…yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa. Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable, no quiero hablar, esa es mi opinión, no me va a demandar porque me parece un ser despreciable… esa es mi opinión de él como ser humano”, declaró para Trome.