Este 21 de febrero, Alianza Lima recibió a Juan Pablo II por la tercera fecha de la Liga 1 Te Apuesto en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que presentó un equipo alterno pensando en su próximo partido importante contra Boca Juniors, ganó por la mínima diferencia con un magistral gol de Paolo Guerrero, que generó la ovación y el festejo de todos los hinchas y sus compañeros. Sin embargo, uno de sus amigos más cercanos, Jefferson Farfán, no dudó en publicar un mensaje dirigido al ‘Depredador’ por su primera anotación en el torneo peruano. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN TRAS EL GOL DE PAOLO GUERRERO EN LA LIGA 1?

Alianza Lima vivió una fiesta este viernes 21 de febrero en Matute tras ganar 1-0 a Juan Pablo II por la tercera jornada de la Liga 1 Te Apuesto. El jugador encargado de llevar a la victoria al equipo fue Paolo Guerrero a los 33 minutos cuando dio un giro sobre el borde del área chica y sacar un fuerte remate de derecha. Tras anotar el primer gol del encuentro, el delantero nacional se acercó hasta la tribuna para festejar junto a la hinchada y compañeros. Incluso, quien no se quedó atrás y celebró desde las redes sociales fue Jefferson Farfán con un mensaje fiel a su estilo.

Jefferson Farfán, no dudó en publicar un mensaje dirigido a Paolo Guerrero por su primera anotación en la Liga 1. Foto: Captura

El popular ‘10 de la calle’ utilizó sus historias de Instagram par escribir junto a un video el gol de Guerrero lo siguiente: “Ay Dios mío, no me piques la cebolla así”. Esta victoria le permite al conjunto de Néstor Gorosito ganar confianza para su próximo duelo de vuelta en la Copa Libertadores 2025, cuando visite a Boca Juniors. Además, es importante mencionar que este gol es el primero del delantero de Alianza Lima en la Liga 1, ya que anteriormente anotó solo en dos amistosos, ante LDU de Quito y Aucas de Ecuador, pero no pudo marcar ante Nacional de Paraguay en el torneo internacional.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA VS. BOCA JUNIORS?

Luego de que Alianza Lima ganara un importante partido ante Juan Pablo II, lo que lo mantiene entre los primeros lugares de la tabla de la Liga 1, el conjunto íntimo se mantiene ahora enfocado en su siguiente duelo contra Boca Juniors, este martes 25 de febrero. El enfrentamiento entre los xeneizes y los blanquiazules se llevará a cabo en La Bombonera de Argentina a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 TE APUESTO