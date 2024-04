Alianza Lima no está teniendo una gran temporada en la Copa Libertadores 2024. A pesar de todavía mantener ciertas esperanzas de clasificar a la siguiente fase del torneo, no consigue destacar lo suficiente como para salvarse. Muestra de ello fue su último partido contra Colo-Colo en el que consiguieron un empate que podría haber sido una victoria y que dejó a los hinchas culpando a uno de los jugadores: Jeriel de Santis.

¿Por qué Jeriel De Santis se llevó las críticas tras el último partido de Alianza Lima?

De Santis ingresó a la cancha a los 61 minutos en reemplazo de Hernán Barcos. Sin embargo, no logró desempeñarse lo suficiente como para marcar una diferencia que le diera la victoria al equipo blanquiazul. Por si fuera poco, tras una jugada de Kevin Serna durante en el minuto 90 tuvo una clara ocasión que podría haber terminado en gol, pero terminó enviando el balón lejos del arco.

Debido a ello, el futbolista de origen venezolano nacionalizado peruano se llevó la mayor parte de las críticas por el empate. Eso sí, por sus declaraciones tras el partido, parece ser que no quiera prestar mayor atención a estos comentarios, sino que confía en sí mismo y en su capacidad para demostrar que puede dar más. De la misma manera, sus compañeros de equipo lo han respaldado, dando a entender que un error no define su desempeño en general.

¿Desde cuándo De Santis no anota un tanto a nivel profesional?

No obstante, parece ser que los demás miembros del equipo se olvidan de que Jeriel se encuentra dentro de una mala racha de la que no puede salir desde hace ya algún tiempo. La verdad es que el mediocampista de 21 años no anota un gol con Alianza Lima desde que fichó por el equipo. Es más, su último tanto profesional se dio hace ya casi un año, el 30 de abril de 2023, cuando jugaba para Cartagena B de España.

Por esta razón, desde hace un tiempo que la prensa ya le pregunta al respecto. Anteriormente ya llegó a mencionar que la ausencia de goles por su parte es un tema que le preocupa. “Estoy triste, uno siempre quiere marcar, y más que la gente está encima de nosotros”, declaró. “Al final tenemos que tener paciencia para lo que se viene y voy a trabajar duro para dar lo mejor de mí”.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

La ‘blanquiazul’ todavía tiene un partido por enfrentar antes de que termine abril. Este domingo 28 de abril a las 5:30 p.m. se enfrentará a Melgar por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Si hablamos de la Copa Libertadores, el próximo enfrentamiento de Alianza Lima será el miércoles 8 de mayo a las 7:00 p.m. contra Cerro Porteño, equipo contra el que ya perdió en su último encuentro.

De esta forma, estas vendrían a ser las dos oportunidades más cercanas para que Jeriel De Santis de por finalizada su mala racha y consiga anotar el tan deseado gol con su equipo.