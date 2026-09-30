Jorge Fossati tuvo un paso de poco más de un año por la Selección Peruana, desde su llegada a finales de 2023 hasta enero de 2025. Sin embargo, tras una irregular campaña de la Bicolor en la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026, llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dejar el cargo. En ese contexto, en los últimos días su nombre ha vuelto ha llamar la atención de los medios y los hinchas luego de que protagonizara un tenso momento con el periodista Gonzalo Núñez durante un programa en vivo. Y es que, mientras se recordaba su etapa al frente de la selección, el presentador increpó al uruguayo por haber dejado pasar la posibilidad de disputar un amistoso frente a Italia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ JORGE FOSSATI A GONZALO NÚÑEZ TRAS SER CUESTIONADO POR SU PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Jorge Fossati brindó una entrevista al podcast ‘Embasados’, donde reveló su postura sobre la importancia de los partidos de preparación durante el proceso de una selección. Sin embargo, no imaginó que el periodista Gonzalo Núñez lo cuestionaría por el amistoso en fecha FIFA frente a Italia que Perú habría dejado pasar en 2024, cuando el uruguayo se encontraba al mando de la Bicolor. Frente a esta controversia e insistencia, el entrenador, visiblemente incómodo, dejó en claro que dicha posibilidad nunca existió y que es un tema cerrado.

🚨 El 'Nonno' Fossati parcha al 'Castor' Núñez | Mientras el ex DT de la selección peruana 🇵🇪 exponía que se debe jugar ante selecciones menores para iniciar un proceso al mundial, Gonzalo Núñez le recordó que tuvimos una chance de jugar ante Italia y se preferió a Nicaragua y… pic.twitter.com/IMy9AgSHKY — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 29, 2026

Por el contrario, el ‘Nono’ aseguró que solicitó disputar partidos amistosos frente a selecciones de la región y recordó que inició su proceso al mando de la Blanquirroja con victorias ante Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1) en marzo de 2024. “Llame ahora a Juan Carlos Oblitas; entonces, ¿para qué me entrevista? Le digo que es mentira y sigue jod***, llame al técnico de Italia. Con jugadores que recién se van integrando a la selección por primera vez, para qué enfrentarte a rivales que vienen armados hasta los dientes”, explicó Fossati.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE UN POSIBLE RECAMBIO GENERACIONAL EN LA SELECCIÓN PERUANA?

En una entrevista para “La jugada good”, Ricardo Gareca cuestionó la falta de partidos internacionales de los futbolistas peruanos en medio de una posible necesidad de un recambio generacional, al considerar que esta situación limita sus oportunidades de adquirir mayor experiencia. De hecho, fue enfático al señalar que los seleccionados adquieren mayor seguridad al competir frente a jugadores que han participado en Mundiales o Copas América. Asimismo, ante la propuesta de impulsar un recambio en el equipo, el ‘Tigre’ cuestionó que se deje de lado a jóvenes futbolistas con mayor experiencia para dar paso a otros, una situación que calificó de “inentendible”.

Además, Gareca comparó la situación de Perú con la de selecciones como Argentina y Brasil, que cuentan con numerosos futbolistas en las principales ligas del mundo y, por ello, tienen mayores opciones al momento de renovar sus planteles. En contraste, señaló que no se cuenta con el mismo abanico de posibilidades debido a las deficiencias en la formación de jugadores y a la falta de una infraestructura adecuada para desarrollar nuevos talentos. “La única manera de que el jugador peruano se hace es compitiendo. Cuanto más partidos internacionales tiene el jugador más seguridad hay. Cada vez que se pide una renovación es comenzar de nuevo”, dijo.