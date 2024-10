La selección peruana es el última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Por ese motivo, está obligada a sacar buenos resultados en la próxima fecha doble: primero jugará ante Uruguay en Lima y luego visitará a Brasil. A propósito de ello, Jorge Fossati, técnico de Bicolor, se refirió al motivo por el que Maxloren Castro, futbolista de 16 años de edad, es solo invitado y no forma parte de la lista de convocados para estas jornadas.

Jorge Fossati reveló cuál es el motivo por el que Maxloren Castro es invitado y no es convocado a la selección peruana

“Simplemente lo queremos seguir llevando con los cuidados que a nuestro entender necesita un chico de su edad, eso por un lado. Por otro lado, el aparte está haciendo un trabajo con la sub 20, que ya estaría adelantado a su categoría. Tiene edad para sub 17 y está en sub 20″, empezó diciendo Fossati en conferencia de prensa ante la pregunta de un reportero de ATV.

Luego, el estratega uruguayo se refirió que no descarta la posibilidad de convocarlo. “Y si en el recorrer de la semana, entendemos que como la otra vez pasa de invitado a convocado, lo haremos, no hay ningún problema, pero también tenemos que estar seguros porque esto no se trata ni de simpatía ni de querer ser el que descubrió a fulano o mengano”.

¿Qué más dijo Fossati sobre Maxloren Castro?

Por último, el entrenador de la Blanquirroja también mencionó una razón por la que no consideró la convocatoria de Castro hasta el momento para esta fecha doble. “No me parece que esté bueno amontonar jugadores en las mismas posiciones”.

Cuál es la lista de convocados de Perú para jugar ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero y Carlos Cáceda.

Pedro Gallese, Diego Romero y Carlos Cáceda. Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Luis Abram, Alexander Callens, Aldo Corzo, Miguel Araujo.

Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Luis Abram, Alexander Callens, Aldo Corzo, Miguel Araujo. Volantes: Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena.

Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena. Delanteros: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Joao Grimaldo, Maxloren Castro (invitado).

Piero Quispe y Sergio Peña forman parte de la lista de convocados para esta fecha doble. (Foto: Andina)

Cómo se jugará la fecha 9 de las Eliminatorias (10 de octubre)

Bolivia vs Colombia (15:00)

Ecuador vs Paraguay (16:00)

Venezuela vs Argentina (16:00)

Chile vs Brasil (19:00)

Perú vs Uruguay (20:30)

Cómo se jugará la fecha 10 de las Eliminatorias (15 de octubre)

Colombia vs Chile (15:00)

Paraguay vs Venezuela (18:00)

Uruguay vs Ecuador (18:30)

Argentina vs Bolivia (19:00)

Brasil vs Perú (19:45)

Dónde ver los partidos de las Eliminatorias

Los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 podrán ser vistas por los fanáticos mediante las señales de ATV (canal 9) y América TV (canal 4). Estos canales pasarán todos los encuentros de Perú en señal abierta para todo el país.

Además, tienes la opción de seguir a la ‘Bicolor’ por el canal de Movistar Deportes (3 SD / 703 HD). A diferencia de ATV y América Televisión este canal de cable tendrá todos los juegos de las eliminatorias de los otros países que compiten por uno de los cupos sudamericanos.