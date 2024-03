Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Jorge Fossati al mando de la selección peruana. El técnico uruguayo cuenta con bastante experiencia y logró sacar campeón nacional a Universitario, por eso los hinchas esperan buenos resultados con la Bicolor. Sin embargo, en las últimas horas, provocando gran polémica, el estratega fue protagonista de un momento tenso en plena conferencia de prensa.

Jorge Fossati se disculpa con gerente de Fútbol de la FPF por situación incómoda en conferencia: “Yo me equivoqué”

En medio del diálogo que venía sosteniendo con los periodistas, Fossati tuvo una particular conversación frente al micrófono con Franco Navarro, gerente de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El uruguayo le señaló que estaba distraído y le reclamó que estuviera pendiente de su celular.

“Señor Navarro, deje de mirar el celular. ¿Qué está mirando? ¿A ver si lo sacaron en televisión? No sabe ni lo que estamos hablando, estamos hablando de un jugador de su equipo, no Perú, sino donde jugaba antes (Alianza Lima), es tu equipo. ¿Está confirmado que viene mañana (martes 12) o pasado (miércoles 13). Está en otras”, fue el cuestionamiento del técnico.

Horas después de lo sucedido, el mismo Fossati grabó un video para pedirle disculpa a Navarro. “Me quería comunicar con ustedes, simplemente para aclarar un suceso que hubo ayer (lunes 11) o una mala interpretación que parte de un error mío. Cuando uno se equivoca, tiene que aceptarlo, yo me equivoqué haciendo una broma a mi compañero de trabajo, a una persona que estimo mucho como Franco Navarro, tanto por sus cualidades personales y profesionales”, dijo el ‘charrúa’.

¿Qué más dijo Jorge Fossati?

Por último, el uruguayo añadió: “Eso (la broma) fue malinterpretado porque obviamente había muchas personas en la conferencia que no me conocen, los que me conocen, estoy seguro que no lo malinterpretaron, pero de nuevo, no es su culpa, sino mía. No tengo que hacer ese tipo de bromas cuando no es el momento ni el lugar. Quería aclararles que mi relación con el gerente de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol es la mejor”.

¿Cuántas veces a la semana se comunican Paolo Guerrero y Jorge Fossati? Esto dijo el ‘Depredador’

En una entrevista para L1 Radio, el ‘Depredador’ señaló que mantiene una conversación más que fluida con el nuevo estratega de Perú. “Converso mucho con el ‘profe’, casi todos los días nos comunicamos por WhastApp. Es una excelente persona y la confianza que deposita en mí es grande”, dijo el atacante de César Vallejo.

Asimismo, el goleador histórico de la selección peruana aseguró que, si bien todavía no lo conoce en persona, existe una gran confianza entre ambos. “Espero conocerlo, pues aún no lo conozco personalmente, pero por las conversaciones pareciera que nos conociéramos de años”.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero sobre Jorge Fossati?

Por último, Guerrero dijo no sentirse incómodo con el sistema (3-5-2) que planearía usar Fossati en Perú. “Trato de adaptarme a todos los sistemas, he jugado con esa formación. Yo trato de adaptarme a lo que los técnicos piden. Siempre en todos los clubes se han probado miles de sistemas, múltiples sistemas, así que uno como jugador debe seguir lo que requieran”.

La banda de pop punk, Blink-182 confirmó que brindará concierto en el Perú el próximo 12 de marzo del 2024 en el Estadio San Marcos. Conoce la historia de sus integrantes en este video.