Jorge Fossati dejó de ser técnico de Universitario en los últimos días. Pese a haber logrado el tan ansiado tricampeonato y el acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el entrenador uruguayo no seguirá para la siguiente temporada en Ate. En este contexto, Carlos Galván, exjugador merengue y campeón con dicho club en 2009, reveló que el experimentado estratega habría tenido una razón puntual para no continuar en la ‘U’.

“Para mí, lo de Fossati, que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero”, dijo en primera instancia Galván en ‘A la Cama con el Rei’, programa conducido por Reimond Manco.

“Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la selección de Costa Rica”, agregó el exdefensor de Universitario, generando polémica en redes sociales entre los mismos hinchas del equipo crema.

Copa Libertadores 2026: Bombos de Universitario y Cusco FC de acuerdo al ranking Conmebol

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17) o Liga de Quito (10)*

Únicamente si LDU termina como subcampeón en Ecuador, ocupará este bombo, mientras que Libertad pasará al bombo 2.

BOMBO 2

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Barcelona (28)*

Corinthians (22) o Junior de Barranquilla (34)**

En caso de que Barcelona SC termine como subcampeón, permanecerá en este bombo; de lo contrario, deberá disputar la fase previa 2.

BOMBO 3

Junior de Barranquilla (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica (Chile) (35)***

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142).

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

El polémico mensaje que le envió Matías Di Benedetto a Hernán Barcos por choque con Alex Valera: “Él no es peruano, fue un poco vendida de humo”

Matías Di Benedetto fue entrevistado y le envió un polémico mensaje a Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, tras el conflicto que tuvo en su momento con Alex Valera, delantero de la ‘U’.

El ‘Tano’, en diálogo con ‘Hazme el Aguante’, reveló que aquel choque fue un impulso para el goleador crema, pues desde ese momento empezó a mostrar su mejor versión. “Fue lo mejor que le pasó (entre risas).Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente”.

“Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido“, agregó Williams Riveros, quien también fue entrevistado en dicho espacio digital.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En aquel clásico disputado en el estadio Monumental, el ‘Pirata’ dijo lo siguiente sobre Valera. “Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle ‘no’ a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él”.

