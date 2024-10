La selección peruana se quedó con un gran sinsabor luego de caer goleada ante Brasil por 4-0 en las Eliminatorias. Pese a que logró una importante victoria ante Uruguay días antes, la derrota ante la ‘Verdeamarela’ afectó el ánimo de los hinchas y jugadores. A propósito de ello, Sergio Peña, volante de Perú, reveló cuál fue la decisión que tomó Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, tras caer ante el combinado brasileño en Brasilia.

Jorge Fossati tomó una decisión radical tras caer ante Brasil y Sergio Peña reveló cuál fue

El volante peruano aseguró que, luego de caer goleados ante Brasil, el técnico uruguayo no dio su característica charla después de cada partido. “No hemos hablado todavía. Vamos a ir al hotel y ahí hablaremos seguramente, pero todavía no hemos hablado de nada”, comentó Peña para Movistar Deportes.

Luego, el ‘10′ de la Blanquirroja agregó: “Hace cuatro días jugamos un partido contra Uruguay, lo ganamos y éramos los mejores. Simplemente nos queda levantarnos, trabajar, mantenernos fuertes y seguir hacia adelante. Nos duele obviamente, porque veníamos a intentar ganar el partido que era lo que necesitábamos y sabiendo que Brasil es una plaza difícil con una selección bastante fuerte, la verdad que es un resultado doloroso”.

¿Cuál fue la autocrítica de Sergio Peña?

Por último, Peña hizo una autocrítica tras haber recibido cuatro goles ante Brasil. “Hemos fallado en varias oportunidades, es cuestión de ver los videos y analizar todo lo que hemos hecho para poder hacernos más fuertes para la siguiente fecha”.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre el futuro de Jorge Fossati como técnico de la selección peruana?

Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue consultado sobre si está en riesgo la continuidad de Fossati al mando de Perú, teniendo en cuenta el mal partido realizado por la selección nacional ante Brasil. “Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es cierto todos sentimos la derrota de ayer abultada, pero nos superaron y se acabó. Ahora a pensar en el siguiente partido y ojalá podamos recuperar jugadores”, comentó el ‘Ciego’ a ATV Noticias.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 10 de las Eliminatorias 2024

Colombia 4-0 Chile (estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla)

Paraguay 2-1 Venezuela (estadio Defensores del Chaco de Asunción)

Uruguay 0-0 Ecuador (estadio Centenario de Montevideo)

Argentina 6-0 Bolivia (estadio Monumental de Buenos Aires)

Brasil 4-0 Perú (estadio Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia)

Cómo se jugará la próxima fecha doble FIFA de las Eliminatorias 2026

Fecha 11

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Fecha 12

Bolivia vs Paraguay

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Brasil vs Uruguay