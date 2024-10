La selección de Chile no pudo levantar cabeza en la última fecha doble de las Eliminatorias. ‘La Roja’ cayó ante Brasil y Colombia, resultados que lo dejaron en la última posición de la tabla de posiciones. En este contexto, Arturo Vidal volvió a criticar duramente a Ricardo Gareca, técnico del conjunto chileno. Sin embargo, en esta ocasión, generando gran sorpresa, Jorge Luis Pinto, experimentado entrenador, salió en defensa del ‘Tigre’.

Jorge Luis Pinto defiende a Ricardo Gareca y cuestiona a Arturo Vidal: “Sus críticas le hacen daño”

El técnico colombiano no solo mostró su apoyo al ‘Flaco’, sino que además criticó la postura del volante de Colo Colo. “Hay una nueva generación y eso cuesta. Les ha pasado a todos los equipos. Le sucedió a Colombia, a Perú, a Ecuador... El aporte de esta nueva generación no se ve... A veces, estos muchachos lo hacen mejor fuera de su país. Chile tiene su esencia, hay que mirar cómo plantea el partido y los que vengan que respondan sin temor, ni nerviosismo, ni inseguridad. Llegó el momento de tener la calma”, empezó diciendo Pinto en entrevista con La Tercera.

Luego, el exestratega de Alianza agregó: “Algunos jugadores no están compenetrados con el trabajo de Ricardo Gareca, encabezados por Arturo Vidal. Se da en todas las generaciones. Yo viví en la selección Colombia, cuando uno quiere cambiar y sacar a aquellos que ya tuvieron su tiempo. Vidal es un extraordinario jugador, un gran deportista, pero de años pasados. Hoy, Vidal no está para la selección de Chile”.

Pinto ha dirigido a diversas selecciones en el mundo. (Foto: AFP)

¿Qué más dijo Jorge Luis Pinto sobre Arturo Vidal?

Por último, el entrenador colombiano señaló que las críticas de Vidal no suman en este momento complicado para Chile. “Los comentarios de Vidal solo le hacen daño a Chile; ya no está para jugar por la selección. Esas críticas destruyen la tranquilidad. Con eso, Chile no siente esa tranquilidad que se merece o que necesita para construir un nuevo equipo y competir”.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 10 de las Eliminatorias 2024

Colombia 4-0 Chile (estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla)

Paraguay 2-1 Venezuela (estadio Defensores del Chaco de Asunción)

Uruguay 0-0 Ecuador (estadio Centenario de Montevideo)

Argentina 6-0 Bolivia (estadio Monumental de Buenos Aires)

Brasil 4-0 Perú (estadio Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia)

Cómo se jugará la próxima fecha doble FIFA de las Eliminatorias 2026

Fecha 11

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Fecha 12

Bolivia vs Paraguay

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Brasil vs Uruguay