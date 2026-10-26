Por Redacción EC

La llegada de Jean Deza al Club Domingo Dianderas no pasó inadvertida y terminó colocando a Jorge Luna en el centro de una controversia que va más allá de lo deportivo. El comediante, quien preside la institución de Chincha Alta, salió al frente de los cuestionamientos que surgieron tras confirmarse la incorporación del delantero, conocido como el ‘Ratón’, para disputar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. En medio de las reacciones divididas que provocó la noticia, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ utilizó sus redes sociales para fijar su posición, defender el rumbo que ha tomado el equipo y enviar un mensaje tanto a los hinchas que respaldan su gestión como a quienes esperan verlo fracasar en su intento de alcanzar el título nacional.

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