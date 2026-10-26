La llegada de Jean Deza al Club Domingo Dianderas no pasó inadvertida y terminó colocando a Jorge Luna en el centro de una controversia que va más allá de lo deportivo. El comediante, quien preside la institución de Chincha Alta, salió al frente de los cuestionamientos que surgieron tras confirmarse la incorporación del delantero, conocido como el ‘Ratón’, para disputar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. En medio de las reacciones divididas que provocó la noticia, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ utilizó sus redes sociales para fijar su posición, defender el rumbo que ha tomado el equipo y enviar un mensaje tanto a los hinchas que respaldan su gestión como a quienes esperan verlo fracasar en su intento de alcanzar el título nacional.

Jorge Luna responde a los cuestionamientos por Jean Deza

La polémica se intensificó después de que Domingo Dianderas anunciara oficialmente la contratación de Deza, una apuesta con la que el conjunto chinchano busca reforzar su plantel para afrontar los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional. La decisión generó comentarios en las redes sociales y puso bajo la lupa a la directiva encabezada por Luna.

Ante este escenario, el humorista decidió pronunciarse mediante un comunicado difundido en sus historias de Instagram. Bajo el título “Mensaje para Chincha”, compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa la institución y dejó entrever que las decisiones tomadas responden a una ambición que va más allá de superar una ronda del campeonato.

“Estamos cada vez más cerca de algo que esta ciudad lleva toda una vida esperando. Y mientras más cerca estamos, más grandes son las decisiones que debemos tomar. No pretendo que todos estén de acuerdo conmigo o que aplaudan cada decisión que tomamos”, escribió el presidente del club.

El mensaje de Jorge Luna a los hinchas de Domingo Dianderas

Lejos de buscar la aprobación unánime de los aficionados, Luna puso el foco en la meta que persigue la institución y en la confianza que mantiene en los futbolistas convocados para afrontar este desafío. Su mensaje apuntó a la necesidad de sostener el proyecto deportivo pese a las discrepancias que puedan surgir alrededor de sus decisiones.

“Creo en el talento, creo en las personas y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo”, manifestó el comediante, quien destacó su confianza en el plantel y el comando técnico para responder dentro del campo.

El titular de Domingo Dianderas también diferenció las reacciones de la hinchada y dedicó unas palabras a cada sector. “A quienes confían, gracias. A quienes dudan, les pido que nos den la oportunidad de demostrarlo. Y a quienes nos quieren ver caer, nos vemos en la cancha”, expresó, en una declaración que resume el tono desafiante de su pronunciamiento.

La advertencia de Jorge Luna a los equipos rivales

El comunicado no estuvo dirigido únicamente a los seguidores del conjunto de Chincha Alta. Luna también hizo referencia a los adversarios que, según indicó, se pronunciaron en redes sociales sobre la contratación de Deza antes de los enfrentamientos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

En ese contexto, el empresario del entretenimiento cuestionó que las advertencias de sus rivales se trasladaran al terreno de las publicaciones digitales. Para el dirigente, el verdadero desafío se resolverá durante los encuentros, donde cada equipo tendrá que demostrar sus condiciones futbolísticas para seguir avanzando en la competición.

“A los rivales que nos amenazan con eliminarnos, nosotros no hemos llegado hasta aquí para responderles. Hemos llegado para intentar campeonar, y eso no se logra publicando en las redes sociales”, sentenció Luna al cierre de su mensaje, que firmó en calidad de presidente del Club Domingo Dianderas.

Jean Deza, la apuesta para seguir avanzando en la Copa Perú 2026

La incorporación del ‘Ratón’ se produce en una etapa crucial para las aspiraciones del cuadro chinchano, que busca continuar su camino en la Etapa Nacional y acercarse al objetivo de conquistar el torneo. La llegada del atacante ha generado expectativa precisamente por el impacto que puede tener su presencia en una plantilla que afronta compromisos decisivos.

Mientras las reacciones continúan alrededor de la contratación, Luna ha dejado clara su postura: no pretende convencer a todos con sus declaraciones, sino respaldar una apuesta que espera ver reflejada en resultados. Ahora, la atención se traslada al campo de juego, donde Domingo Dianderas tendrá la oportunidad de responder a las críticas y demostrar si su ambición de pelear por el título puede convertirse en realidad.

VIDEO RECOMENDADO: