Erick Noriega será nuevo futbolista de Gremio de Brasil. El volante peruano jugó su último partido con Alianza Lima el último fin de semana y será flamante refuerzo del histórico club brasileño. A propósito de ello, José Carvallo, exarquero de Universitario y ahora comentarista, cuestionó el precio por el que fue vendido el volante. A continuación, te contamos exactamente qué dijo el exguardameta crema.

“No cuesta más, no cuesta más. La gente tiene que entender... ¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un jugador peruano? Lo digo con todo respeto. No está el precio del mercado así. Creo que pagaron cerca de 2 millones de dólares, creo que es el mejor pase hasta ahora. Gremio, una liga supercompetitiva, recontra bien", indicó Carvallo en L1 Max.

En los últimos tiempos, Alianza ha fortalecido sus vínculos con el fútbol brasileño a través de transferencias significativas. Luego de las salidas de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes rumbo al Fluminense, el protagonismo ahora recae sobre Erick Noriega.

El talentoso mediocampista de 23 años fue adquirido por Gremio, que desembolsó 1.8 millones de dólares por el 80% de su pase, consolidando así un nuevo capítulo en la exportación de jóvenes promesas del club peruano.

¿Qué dijo Erick Noriega tras fichar por Gremio?

Antes de abandonar definitivamente Matute, Noriega le hizo una promesa al hincha del club victoriano. “Obviamente. Seguro más adelante voy a volver a Alianza también. Si me puedo retirar en Alianza, sería lindo también. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así será”, comentó el centrocampista a Fútbol en América.

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima en el último triunfo ante ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Club Alianza Lima)

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol profesional en Perú, donde compiten los mejores equipos del país para coronarse como campeones nacionales. Además de definir al campeón, la Liga 1 sirve como camino para que los equipos clasifiquen a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.