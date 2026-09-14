El exarquero de Universitario cuestionó la lectura futbolística de Alianza Lima luego de la derrota por 2-1 ante su clásico rival. (Captura YouTube: Liga 1 Max)
El exarquero de Universitario cuestionó la lectura futbolística de Alianza Lima luego de la derrota por 2-1 ante su clásico rival. (Captura YouTube: Liga 1 Max)
Por Redacción EC

José Carvallo dejó una de las opiniones más comentadas después del clásico que Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El exarquero crema demostró que el cuadro ‘íntimo’ no ha logrado imponerse frente a sus principales rivales directores y relativizó su campaña en el Torneo Clausura 2026, al recordar que su disputa por la cima se produjo, inicialmente, con clubes como Los Chankas y Cienciano.