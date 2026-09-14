José Carvallo dejó una de las opiniones más comentadas después del clásico que Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El exarquero crema demostró que el cuadro ‘íntimo’ no ha logrado imponerse frente a sus principales rivales directores y relativizó su campaña en el Torneo Clausura 2026, al recordar que su disputa por la cima se produjo, inicialmente, con clubes como Los Chankas y Cienciano.

Carvallo fue contundente tras el triunfo de Universitario

El triunfo de Universitario por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute dejó mucho más que tres puntos y el liderazgo del Torneo Clausura 2026. El clásico también abrió el debate sobre el rendimiento que han mostrado los principales candidatos durante el campeonato. En ese contexto, José Carvallo, exarquero crema y actual comentarista, analizó el partido y lanzó una dura crítica hacia la campaña del cuadro blanquiazul.

Durante su análisis, Carvallo sostuvo que Alianza Lima no consiguió imponerse ante sus principales rivales y cuestionó que haya estado peleando los primeros lugares frente a equipos como Los Chankas y Cienciano. “Alianza no le ganó a la ‘U’ y no le ganó a Cristal. Con todo respeto, peleó el torneo con equipos como Los Chankas y Cienciano”, afirmó el exguardameta, en declaraciones recogidas por Infobae.

La observación de Carvallo llega después de un nuevo golpe para los blanquiazules. Alianza Lima cayó 2-1 frente a Universitario en un partido que parecía encaminado al empate, pero que terminó definiéndose en el tiempo añadido. Alex Valera abrió el marcador, Federico Girotti igualó para los locales y Lisandro Alzugaray aprovechó un error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez para marcar el 2-1 definitivo.

¿Por qué Carvallo cree que la pelea cambió?

Para el exarquero, la situación puede modificarse porque Universitario y Sporting Cristal ahora tienen un escenario diferente para afrontar la recta decisiva del campeonato. Carvallo destacó que ambos equipos ya no tienen la misma carga de compromisos internacionales que condicionaba su participación en el torneo local. “Ahora la ‘U’ se metió, Cristal también, ya no están teniendo un torneo internacional de por medio estos equipos, y eso hace que se vuelva más parejo”, explicó.

El resultado del clásico reforzó esa lectura. Universitario llegó a los 20 puntos y quedó como líder del Clausura, mientras Alianza Lima se quedó con 13 unidades y acumuló su cuarto partido consecutivo sin conseguir una victoria en el campeonato. La derrota en Matute también extendió la racha negativa de los íntimos frente a su clásico rival como locales.

Universitario aprovechó el golpe en el último minuto

El clásico parecía terminar 1-1 después de que Girotti igualara el encuentro a los 77 minutos. Sin embargo, en la última jugada apareció Alzugaray para aprovechar la falta de comunicación entre Duarte y Chávez y darle a Universitario una victoria agónica. El triunfo permitió al equipo dirigido por Héctor Cúper asumir el primer lugar del Clausura y mantener intactas sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

La reflexión de Carvallo coloca nuevamente bajo la lupa el desempeño de Alianza Lima y la competencia por el Torneo Clausura 2026. Con Universitario instalado en la punta y Sporting Cristal también involucrado en la lucha, el margen de error se reduce para los blanquiazules. La próxima fecha será clave para determinar si el equipo de Pablo Guede consigue reaccionar o si comienza a despedirse de la pelea por el título.

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