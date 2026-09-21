La goleada por 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario de Deportes dejó repercusiones dentro y fuera del campo. Tras el resultado por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, José Carvallo analizó el desempeño del conjunto crema y señaló al equipo cusqueño como un posible candidato para quedarse con el campeonato. El exguardameta también expresó sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del cuadro dirigido por Héctor Cúper.

José Carvallo destacó a Deportivo Garcilaso tras la goleada

Durante su análisis deportivo, Carvallo se refirió al momento que atraviesa Deportivo Garcilaso, que consiguió una victoria contundente frente a Universitario y pasó a ocupar el primer lugar del Torneo Clausura. El conjunto cusqueño se impuso con autoridad en su estadio y aprovechó el resultado para posicionarse en la lucha por el título.

El resultado significó un duro golpe para Universitario, que llegó al compromiso como líder y terminó perdiendo la punta. La diferencia de cuatro goles también generó cuestionamientos sobre la respuesta futbolística del equipo crema, especialmente por la manera en que afrontó un partido determinante en la parte alta de la tabla.

¿Qué cuestionó Carvallo sobre el nivel de Universitario?

El exarquero manifestó sus críticas al rendimiento del conjunto merengue y puso en discusión la influencia del trabajo de Héctor Cúper. Sus comentarios se produjeron en el contexto de la derrota en Cusco, un encuentro en el que Universitario no logró sostener su competitividad y terminó encajando cuatro goles. Las declaraciones deben entenderse como una valoración personal del exfutbolista dentro del análisis televisivo.

La caída también motivó una reacción del administrador de Universitario, Franco Velazco, quien afirmó que el equipo no afrontó el partido como debía. De esta manera, el resultado abrió un debate sobre la actitud, el funcionamiento y la preparación del plantel para los partidos decisivos que quedan en el campeonato.

Deportivo Garcilaso y la pelea por el Torneo Clausura 2026

Con la victoria ante Universitario, Deportivo Garcilaso se consolidó como líder del Torneo Clausura con 22 puntos, según la información difundida después de la décima jornada. Sin embargo, todavía quedan fechas por disputarse y el equipo cusqueño deberá afrontar compromisos importantes, entre ellos sus visitas a Melgar y Alianza Atlético, rivales que también aparecen en la pelea por los primeros lugares.

El campeonato continúa abierto y los resultados de las siguientes jornadas serán determinantes para definir al ganador del Clausura. Para Universitario, la prioridad será recuperarse de la goleada y corregir los aspectos que quedaron expuestos en Cusco; mientras que Deportivo Garcilaso buscará sostener el impulso obtenido ante uno de los principales protagonistas del torneo. El comentario de Carvallo añade un nuevo elemento al debate sobre los equipos que aspiran a quedarse con el título.

El receso, una oportunidad para reaccionar

El exarquero citó como ejemplo los cambios en ataque y defensa para explicar sus reparos. Recordó que la dupla Gianluca Lapadula-Alex Valera había mostrado buenos resultados, pero luego fue modificada. También mencionó la salida obligada de Matías Di Benedetto por lesión y los ajustes posteriores en la última línea como decisiones que no terminaron de convencerlo.

Universitario tendrá ahora un margen de trabajo durante el parón FIFA antes de recibir a Melgar en el estadio Monumental por la fecha 11, el sábado 10 de octubre. El duelo será una prueba decisiva para responder a la goleada en Cusco y recuperar regularidad. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso parte fortalecido por su actuación y por el reconocimiento de Carvallo, aunque la definición del Clausura todavía dependerá de la constancia que mantenga en las jornadas restantes.

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