Por Kenyi Peña Andrade

Universitario de Deportes volvió a dar señales de recuperación en el Torneo Clausura 2026. La victoria frente a Alianza Atlético, conseguida en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 de la Liga 1, no solo permitió al conjunto crema acercarse a un punto del liderato, sino que también dejó sensaciones positivas sobre el funcionamiento del equipo. En el segundo encuentro de Fabián Bustos desde su regreso al banquillo, el cuadro merengue mostró una propuesta que convenció a José Carvallo, quien destacó el rendimiento colectivo y consideró que el marcador pudo ser más abultado.