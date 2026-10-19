Universitario de Deportes volvió a dar señales de recuperación en el Torneo Clausura 2026. La victoria frente a Alianza Atlético, conseguida en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 de la Liga 1, no solo permitió al conjunto crema acercarse a un punto del liderato, sino que también dejó sensaciones positivas sobre el funcionamiento del equipo. En el segundo encuentro de Fabián Bustos desde su regreso al banquillo, el cuadro merengue mostró una propuesta que convenció a José Carvallo, quien destacó el rendimiento colectivo y consideró que el marcador pudo ser más abultado.

José Carvallo destaca la evolución futbolística de Universitario

El exguardameta analizó el desempeño de la ‘U’ durante el programa Al Límite y resaltó la manera en que el equipo afrontó un compromiso importante en la lucha por los primeros lugares. “Un gran partido de Universitario donde sabía lo que se estaba jugando, ante un buen Sullana que está peleando los primeros puestos”, sostuvo.

Para Carvallo, una de las principales diferencias estuvo en la capacidad de los cremas para tomar la iniciativa, recuperar el balón y generar peligro en campo contrario. El exportero consideró que el resultado final no reflejó por completo las oportunidades que tuvo el conjunto estudiantil, especialmente por las intervenciones del guardameta rival. “La ‘U’ presionando, fue efectivo y creo que el resultado quedó corto. Steven Rivadeneyra tuvo tres o cuatro atajadas importantes, pero es el mejor partido en lo que va del Clausura para Universitario”, afirmó.

La ‘U’ necesitaba algo más que actitud para ganar

El análisis de Carvallo también apuntó a una tarea pendiente que Universitario debía resolver para recuperar protagonismo: mejorar su desempeño futbolístico. Desde su perspectiva, la entrega y el carácter competitivo son cualidades importantes, pero no siempre alcanzan para superar a rivales que saben cerrar espacios y complicar el desarrollo de los partidos.

“Tenía que mejorar futbolísticamente porque no siempre iba a sacar los resultados por ímpeto, por empuje o por actitud”, señaló el exfutbolista. En esa línea, insistió en que el conjunto crema debe encontrar soluciones con la pelota para marcar diferencias frente a adversarios exigentes. “A veces tienes que jugar bien para ganar, sobre todo equipos complicados como Sullana”, agregó.

Fabián Bustos empieza a dejar su sello en Universitario

La victoria también llevó a Carvallo a destacar las decisiones de Bustos en su regreso al equipo. El exarquero observó cambios en la intensidad y en el funcionamiento colectivo, señales que, a su juicio, reflejan la influencia del técnico argentino en sus primeros compromisos de esta nueva etapa. “Se vio la mano de Bustos desde el inicio poniéndolo a Flores con una intensidad diferente y que ya había entrado muy bien contra Melgar”, expresó.

El nombre de Edison Flores apareció así entre los aspectos que llamaron la atención del análisis. Carvallo valoró la respuesta del volante y su aporte en una propuesta que buscó imprimirle mayor ritmo al equipo. La referencia al ‘Orejas’ también abrió paso a una reflexión sobre los futbolistas que conocen la metodología del entrenador y que pueden convertirse en piezas importantes durante este tramo decisivo del campeonato.

Los referentes que conocen la idea del entrenador argentino

Carvallo relacionó la influencia de Bustos con la cercanía futbolística que mantiene con varios integrantes del plantel que formaron parte del tricampeonato de Universitario. En ese grupo mencionó a Flores, Williams Riveros y Horacio Calcaterra, jugadores que ya trabajaron bajo las órdenes del estratega y conocen sus exigencias dentro del campo.

“Flores, Riveros y Calcaterra son muy jugadores de Bustos”, comentó el exguardameta. Sus palabras apuntan a la importancia de contar con futbolistas familiarizados con la propuesta del entrenador en un momento en el que cada partido puede resultar determinante para las aspiraciones cremas. Con el triunfo ante Alianza Atlético, Universitario encontró motivos para ilusionarse, aunque el desafío será sostener ese nivel en las próximas jornadas y transformar las buenas sensaciones en resultados que lo mantengan firme en la disputa por el Clausura.