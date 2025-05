La tarde del domingo terminó en tensión en el Monumental. Tras la caída de Universitario ante Alianza Atlético, por una nueva jornada de la Liga 1, algunos jugadores del conjunto crema protagonizaron un fuerte cruce con un grupo de barristas que no ocultó su descontento. Sobre esta situación opinó José Carvallo, exjugador y capitán de la ‘U’.

El exguardameta, campeón nacional con Universitario en el 2013 y 2023, fue contundente para criticar a los barristas que protagonizaron los hechos en mención.

“Soy hincha de la ‘U’, me parece vergonzoso y una falta total de respeto hacia el jugador que le he dado tanto al hincha. El hincha está en su derecho de reclamar un mal partido, eso lo aceptamos, pero delante de la familia, hay niños, adultos mayores, padres, familias, que yo sé que no quieren regresar al estadio los niños, los niños de las familias asustados y diciendo que no quieren regresar al estadio porque están con temor”, empezó diciendo Carvallo en L1 Max.

José Carvallo fue campeón nacional con Universitario en 2013 y 2023, en el histórico apagón.

Luego, el exMelgar agregó: “Entonces, eso no puede pasar, yo creo que si el hincha quiere conversar con el jugador, en algún momento ha pasado, listo, se organiza una reunión, se arregla, se pacta, se da donde se tiene que dar, pero ese lugar no es para este tipo de situaciones, a mí me apena mucho, porque los que más han sufrido, obviamente los jugadores, pero más la familia, las esposas, los padres y los niños”.

¿Qué dijo Piero Alva sobre el altercado entre hinchas y jugadores de Universitario?

La semana comenzó con tensión en Universitario de Deportes, luego de la sorpresiva derrota ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El revés generó frustración entre los hinchas, y un grupo de ellos encaró con dureza a varios jugadores del equipo crema, provocando un acalorado cruce de palabras que, por fortuna, no pasó a mayores.

