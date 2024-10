El paso de Juan Reynoso por la selección peruana fue negativo. Pese a que había expectativa al comienzo de dicho proceso, lamentablemente los resultados no fueron buenos en las Eliminatorias y al final no continuó en el cargo, dejándole el buzo a Jorge Fossati. Sin embargo, el popular ‘Cabezón’ ha confesado que ya se siente en óptimas condiciones para volver a dirigir. Aquí te contamos todos los detalles.

Juan Reynoso reveló que tiene “unas ganas enorme” de volver a dirigir y apuntó a esta liga

En un diálogo con FOX Sports México, Reynoso fue claro en asegurar que su paso por la Bicolor no lo dejó bien anímicamente, por lo que prefirió mantenerse alejado de las canchas. “Hasta hace dos o tres meses no quería trabajar. La verdad, que terminé muy desgastado emocional y físicamente. Y no es ético llevar ese pasivo al nuevo club”.

Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que tiene muchas expectativas con volver a dirigir. “Pero hace dos meses tengo unas ganas enormes. Me gustaría la mexicana porque es una liga que conozco, o la MLS como prioridad”.

Juan Reynoso no obtuvo los resultados esperados con la selección peruana. (Foto: GEC)

El exentrenador de Bolognesi reveló que tuvo varias propuestas para volver a ser técnico. “A Dios gracias, a raíz de lo que se hizo acá y en la selección, no en resultados, pero sí en el fútbol todo se sabe el trabajo que se hizo, etc., de Sudamérica hubo muchas ofertas pero no me encontraba en el momento anímico. Hoy sí, así que hay que esperar y ojalá ahora en diciembre se abra algo”.

Además, el exdefensor de Perú fue consultado sobre un posible acercamiento de Chivas en su momento. “Sí es cierto, se acercaron a gente cercana. No sabía que yo estaba en México y mi cuerpo técnico, la mayoría, vive aquí, estamos muy cerca del fútbol mexicano. Preguntaron que estábamos en el radar, no ha habido ninguna comunicación, pero ojalá. Hablar de Chivas es casi hablar de la selección mexicana”.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su paso por la selección peruana?

Por último, el exjugador de Universitario analizó lo que fue su salida de la selección peruana. “Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”.

¿Juan Reynoso volverá a dirigir en México? El técnico contó que le gustaría. (Foto: AFP)

Cuáles fueron los resultados de la jornada 10 de las Eliminatorias 2024

Colombia 4-0 Chile (estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla)

Paraguay 2-1 Venezuela (estadio Defensores del Chaco de Asunción)

Uruguay 0-0 Ecuador (estadio Centenario de Montevideo)

Argentina 6-0 Bolivia (estadio Monumental de Buenos Aires)

Brasil 4-0 Perú (estadio Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia)

La Selección Peruana buscará alcanzar el repechaje en las próximas jornadas de Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

Cómo se jugará la próxima fecha doble FIFA de las Eliminatorias 2026

Fecha 11

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Fecha 12

Bolivia vs Paraguay

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Brasil vs Uruguay