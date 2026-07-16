



La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó múltiples imágenes para el recuerdo, pero una de las que más llamó la atención fue el intercambio de palabras entre Jude Bellingham y Lionel Messi durante el primer tiempo del encuentro. Horas después de la derrota por 2-1 frente a Argentina, el volante inglés decidió poner fin a las especulaciones y explicar qué ocurrió realmente sobre el césped.

Bellingham aclara el intercambio con Messi

El futbolista del Real Madrid reveló que todo nació a partir de una jugada discutida durante el desarrollo del compromiso. En medio de la intensidad propia de una semifinal mundialista, ambos reclamaron una acción al árbitro y terminaron intercambiando algunas frases, aunque, según explicó el propio Bellingham, la situación nunca pasó de una conversación futbolística.

“No fue nada malo”

Al recordar ese momento, el mediocampista compartió el diálogo que mantuvo con el capitán de la Albiceleste. “Pensé que había una falta antes y Messi dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’. Y yo dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’”, relató, dejando en evidencia que el cruce estuvo marcado por el contexto competitivo del partido y no por un conflicto personal.

Consciente de la repercusión que generaron las imágenes, Bellingham pidió no sacar conclusiones equivocadas. “En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada”, afirmó, minimizando cualquier posibilidad de polémica entre ambos futbolistas.

Tristeza por la eliminación y elogios al capitán argentino

Más allá de la acción puntual, el inglés no ocultó su decepción por haber quedado a un paso de disputar la final del Mundial. El joven volante reconoció que la derrota representa un golpe difícil para el grupo, que llegaba con la ilusión de pelear por el título y terminar con una larga espera de su selección en la Copa del Mundo.

Pese a la tristeza por la eliminación, Bellingham también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi. El mediocampista destacó la jerarquía del capitán argentino y reconoció que enfrentarlo supone un desafío especial para cualquier futbolista, reafirmando su condición de una de las grandes figuras que ha dejado la historia del fútbol mundial.