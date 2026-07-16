Por Redacción EC

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó múltiples imágenes para el recuerdo, pero una de las que más llamó la atención fue el intercambio de palabras entre Jude Bellingham y Lionel Messi durante el primer tiempo del encuentro. Horas después de la derrota por 2-1 frente a Argentina, el volante inglés decidió poner fin a las especulaciones y explicar qué ocurrió realmente sobre el césped.