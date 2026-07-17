Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo dejó goles, emociones y grandes historias dentro de la cancha, también convirtió a algunos futbolistas en auténticos fenómenos fuera del terreno de juego. Uno de ellos fue Jude Bellingham, quien con su talento, personalidad y liderazgo terminó ganándose el reconocimiento de millones de aficionados. El mediocampista del Real Madrid pasó de ser una promesa del fútbol europeo a convertirse en uno de los nombres más admirados por los seguidores del deporte y también en uno de los más comentados en redes sociales.