El Mundial 2026 no solo dejó goles, emociones y grandes historias dentro de la cancha, también convirtió a algunos futbolistas en auténticos fenómenos fuera del terreno de juego. Uno de ellos fue Jude Bellingham, quien con su talento, personalidad y liderazgo terminó ganándose el reconocimiento de millones de aficionados. El mediocampista del Real Madrid pasó de ser una promesa del fútbol europeo a convertirse en uno de los nombres más admirados por los seguidores del deporte y también en uno de los más comentados en redes sociales.

Jude Bellingham ya tiene dueña de su corazón: quién es Ashlyn Castro, la mujer que conquistó al crack del Real Madrid

Sin embargo, para quienes quedaron cautivados con el joven inglés, hay una noticia que puede romper algunos corazones: Bellingham no está disponible. El futbolista mantiene una relación con Ashlyn Castro, una reconocida influencer y modelo estadounidense que desde hace varios meses ha sido vinculada sentimentalmente con la estrella madridista. Aunque ambos han optado por llevar su romance lejos de los reflectores, sus apariciones juntos han dejado claro que atraviesan un buen momento como pareja.

Ashlyn Castro, la influencer que comparte su vida con la estrella del Real Madrid

La mujer que logró conquistar al mediocampista inglés es Ashlyn Castro, una creadora de contenido nacida en California el 17 de diciembre de 1997. Con 28 años, la modelo estadounidense supera por aproximadamente cinco años la edad de Bellingham, quien llegó a los 23 años a finales de junio. Pese a la diferencia de edad, ambos han demostrado tener una conexión que se mantiene firme mientras construyen su historia lejos del ruido mediático.

Castro cuenta con una importante presencia digital y acumula más de 700 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte parte de su estilo de vida. Sus publicaciones muestran sesiones de moda, viajes, momentos personales y colaboraciones relacionadas con la industria de la belleza, convirtiéndola en una figura seguida por miles de usuarios que buscan inspiración en tendencias y lifestyle.

Moda, viajes y una vida bajo los reflectores

Además de su faceta como influencer, Ashlyn Castro ha trabajado junto a reconocidas marcas del sector de belleza, entre ellas Clarins, consolidando una imagen ligada al mundo de la moda y el cuidado personal. Su contenido combina elegancia, tendencias y experiencias cotidianas, elementos que la han ayudado a construir una comunidad propia en redes sociales.

Mientras Jude continúa escribiendo su historia como una de las grandes figuras del fútbol mundial con la camiseta del Real Madrid, Ashlyn Castro avanza con su propia carrera en el mundo digital. La pareja ha elegido mantener un perfil discreto, pero cada aparición pública alimenta la curiosidad de los fanáticos que quieren conocer más sobre la mujer que acompaña al talentoso futbolista inglés en esta nueva etapa de su vida.