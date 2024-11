La Liga 1 finalizó el último fin de semana. De esta manera, empieza la época de los fichajes, amada y odiada por los hinchas de los distintos clubes que conforman la Primera División del fútbol peruano, pues suelen esparcirse muchos rumores. A propósito de ello, Sport Boys, club que salvo la categoría en las últimas jornadas del Torneo Clausura, hizo oficial la salida de Christian Ramos, experimentado defensor de 36 años de edad.

Jugó un Mundial con Perú, defendió la camiseta de la ‘U’, Alianza y Cristal, pero club de la Liga 1 acaba de anunciar su salida

El cuadro rosado tuvo una campaña bastante negativa, pues recién a falta de pocos partidos para finalizar el Clausura aseguró que permanecería en Primera División. Por esa razón, son varios los jugadores que no seguirán en en el plantel porteño. Entre estos, como ya se mencionó, está el popular ‘Sombra’.

“Gracias. Suerte en sus próximos retos”, fue el mensaje publicado por las redes sociales de Sport Boys, junto a una imagen en la que no solo aparece el rostro de Ramos, sino también de otros jugadores entre los que figuran algunos elementos extranjeros.

Christian Ramos era uno de los jugadores más experimentados de Sport Boys. (Foto: prensa SBA)

¿Quiénes son los futbolistas que no seguirán Sport Boys?

-Christian Ramos

-Facundo Mansilla

-Francisco Grahl

-Franco John

-Renzo Zubiate

-Jesús Barco

-Edinson Chávez

-Brandon Palacios

-Kevin Peña

Jesús Barco es otro de los jugadores que no seguirá en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

Qué dijo Christian Ramos tras ser echado de Sport Boys en 2023

“Terminé jugando en Sport Boys, salvamos la categoría y todo. Después me voy de vacaciones. Había una persona que veía el tema de Sport Boys, me decía que iba por el buen camino, que se había trabado un poco, siempre me informaba. Pero un día yo estaba en mi casa y vi que pasó esto. Le comuniqué a la persona para ver si él sabía de algo o le habían avisado, y me comenta que no”, señaló Ramos en ‘Enfocados’ hace algunas semanas.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)