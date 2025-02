Julio César Uribe es considerado por muchos especialistas del fútbol peruano como uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. El ‘Diamante’, como lo apodaban en ese entonces, superaba a los defensores más rudos en base a velocidad y gambeta. Y, ahora, ya como analista, se caracteriza por sus opiniones frontales. En este ocasión, el exSporting Cristal le hizo una polémica pregunta a Pedro García, conocido periodista deportivo.

Julio César Uribe encaró a Pedro García: “¿Tú estás con la camiseta de la ‘U’ debajo?”

“Tú estás con la camiseta de la U debajo, ¿verdad?”, interrogó así Uribe en PlayzonBeet a García, quien solo atinó a negar dicha afirmación. Además, el hombre de prensa se abrió la casaca como un acto simbólico para enseñar que tenía un polo común. “Es un polito”, señaló el popular ‘Internacional’.

“Yo soy de Cristal, hincha confeso, tú eres hincha de la ‘U’”, replicó Julio César. “No digas eso porque no es así. Yo soy hincha del fútbol. No soy hincha de la ‘U’, de Alianza tampoco y tampoco de Cristal”, contestó García.

Pedro García trabajó durante mucho tiempo en "Al Ángulo".

¿Por qué Pedro García no es hincha de ningún club?

Por último, el periodista hizo hincapié que su profesión hizo que no tuviera hinchaje por ningún club. “Te voy a decir lo siguiente, cuando era un niño y me hice periodista, tomé una ruta que algunos pueden llegar a tomar, estar dentro de la industria del fútbol hizo aperturar mi cabeza y ahora me da igual una cosa o la otra”.

¿Por qué salió Pedro García de Movistar Deportes? El periodista cuenta los detalles: “Me quedé sin energías”

Durante la última transmisión de ‘Doble Punta’ programa cuya conducción comparte con Horacio Zimmermann, García reveló las razones tras su salida de ‘Al Ángulo’ en Movistar Deportes. El panelista señala que no deja el programa por algún problema con alguien, sino que simplemente se sentía cansado, además de haber cumplido un ciclo ahí y con muchas ganas de hacer otras cosas.

“Consideré que había cumplido un ciclo laboral y maravilloso en el canal. Es un ciclo bien largo, 18 años es un montón, sentía que, como diría Bielsa, me quedé sin energías. Sentí que no tenía la misma pulsión, no sé decirte por qué, pero no lo sentía. Me parece que el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Estoy muy agradecido con todos”, dijo.

“Yo no me he ido molesto con nadie. Al contrario, me he ido sabiendo que dejo muchos amigos.”, continuó. “Estoy muy agradecido con Media Networks porque he sido muy feliz, con los iluminadores, editores, choferes, productores, periodistas, compañeros y fundamentalmente con los cámaras”.

¿Quiénes fueron los otros periodistas que dejaron Movistar Deportes?

El compañero de Pedro García, Horacio Zimmermann fue otro de los periodistas deportivos que abandonó Movistar Deportes. Mientras García trabajó en el programa ‘Al Ángulo’, Zimmermann formó parte del panel de ‘Después de todo’ y hasta llegó a ser conductor de ‘Central Deportiva’. Él también afirma que su salida no se debe a ningún tipo de problemas, sino a que se siente agotado.