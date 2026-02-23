Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y se posicionó como uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, generó todo tipo de reacciones la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria del cuadro blanquiazul. En este contexto, Reimond Manco dio a entender que se trató de un castigo al atacante por llegar tarde a una práctica.
Kevin Quevedo rompe el silencio y responde tajantemente a Reimond Manco sobre su no convocatoria en Alianza Lima: “Payaso”
No obstante, Quevedo no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responderle al popular ‘Rei’. “Tengo información... Payaso de...”, escribió Kevin adjuntando una imagen donde se destacaba la declaración de Manco.
Cabe recordar que el ‘exJotita’ dijo lo siguiente en ‘A la cama con el Rei’. “Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento”.
Esto, como se esperaba, provocó reacciones de todo tipo de parte de los cibernautas. “Manco no debe hablar estas cosas”, “Manco no tiene códigos ni pruebas”, “Quevedo debería aclarar con detalles su ausencia”, fueron algunas de las opiniones en redes.
Resultados de la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
- Alianza Lima 1-0 Sport Boys / Estadio Alejandro Villanueva
- FC Cajamarca 3-1 Melgar / Estadio Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal 2-2 Universitario / Estadio Alberto Gallardo
- Cienciano 1-1 Alianza Atlético / Inca Garcilaso de la Vega
- ADT 2-2 UTC / Estadio Unión de Tarma
- Los Chankas 3-2 Sport Huancayo / Estadio Los Chankas
- Atlético Grau 1-2 Juan Pablo II College / Campeones del 36
- Cusco FC 3-1 Comerciantes Unidos/ Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Viernes 27 de febrero
- 15:00 horas: Alianza Atlético vs. ADT | Estadio Campeones del 36
- 17:45 horas: FBC Melgar vs. Los Chankas | Estadio Monumental UNSA
- 20:15 horas: Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 28 de febrero
- 11:00 horas: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | Estadio IPD Huancayo
- 13:15 horas: UTC vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón
- 19:00 horas: Sport Boys vs. CD Moquegua | Estadio Miguel Grau del Callao
Domingo 1 de marzo
- 13:00 horas: Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra
- 15:30 horas: Juan Pablo II vs. Cusco FC | Estadio C.D. Juan Pablo II
- 18:00 horas: Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental U Marathon