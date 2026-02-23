Por Kenyi Peña Andrade

Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y se posicionó como uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, generó todo tipo de reacciones la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria del cuadro blanquiazul. En este contexto, Reimond Manco dio a entender que se trató de un castigo al atacante por llegar tarde a una práctica.