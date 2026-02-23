Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y se posicionó como uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, generó todo tipo de reacciones la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria del cuadro blanquiazul. En este contexto, Reimond Manco dio a entender que se trató de un castigo al atacante por llegar tarde a una práctica.

Kevin Quevedo rompe el silencio y responde tajantemente a Reimond Manco sobre su no convocatoria en Alianza Lima: “Payaso”

No obstante, Quevedo no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responderle al popular ‘Rei’. “Tengo información... Payaso de...”, escribió Kevin adjuntando una imagen donde se destacaba la declaración de Manco.

Cabe recordar que el ‘exJotita’ dijo lo siguiente en ‘A la cama con el Rei’. “Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento”.

Esto, como se esperaba, provocó reacciones de todo tipo de parte de los cibernautas. “Manco no debe hablar estas cosas”, “Manco no tiene códigos ni pruebas”, “Quevedo debería aclarar con detalles su ausencia”, fueron algunas de las opiniones en redes.

Resultados de la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima 1-0 Sport Boys / Estadio Alejandro Villanueva

FC Cajamarca 3-1 Melgar / Estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal 2-2 Universitario / Estadio Alberto Gallardo

Cienciano 1-1 Alianza Atlético / Inca Garcilaso de la Vega

ADT 2-2 UTC / Estadio Unión de Tarma

Los Chankas 3-2 Sport Huancayo / Estadio Los Chankas

Atlético Grau 1-2 Juan Pablo II College / Campeones del 36

Cusco FC 3-1 Comerciantes Unidos/ Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 27 de febrero

15:00 horas: Alianza Atlético vs. ADT | Estadio Campeones del 36

| Estadio Campeones del 36 17:45 horas: FBC Melgar vs. Los Chankas | Estadio Monumental UNSA

| Estadio Monumental UNSA 20:15 horas: Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 28 de febrero

11:00 horas: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | Estadio IPD Huancayo

| Estadio IPD Huancayo 13:15 horas: UTC vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón

| Estadio Héroes de San Ramón 19:00 horas: Sport Boys vs. CD Moquegua | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 1 de marzo

13:00 horas: Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra

| Estadio Juan Maldonado Gamarra 15:30 horas: Juan Pablo II vs. Cusco FC | Estadio C.D. Juan Pablo II

| Estadio C.D. Juan Pablo II 18:00 horas: Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental U Marathon