La KLM Aruba Marathon anunció la apertura de inscripciones para su próxima edición, invitando a corredores de distintos niveles a participar en una experiencia deportiva que combina competencia, turismo y paisajes únicos en el Caribe.

Considerada una de las carreras más atractivas de la región, esta maratón ofrece a los participantes la posibilidad de recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos de Aruba, en un circuito diseñado para disfrutar del entorno natural de la isla mientras se vive la emoción de una competencia internacional.

¡Y El Comercio te puede llevar a ser parte de esto!

Preparamos un concurso junto a la Oficina de Turismo de Aruba para que tú seas uno de los afortunados en vivir esa experiencia.

Puedes llevarte un pasaje ida y vuelta, hospedaje y la entrada a la maratón gratis.

Si tienes experiencia en el running, o si te sientes listo para el reto, te invitamos a ser parte aquí: https://elcomercio.pe/sorteo/maratonaruba/?ref=ecr

Con esta nueva edición, la KLM Aruba Marathon 2026 busca seguir consolidándose como una alternativa destacada dentro del calendario internacional de carreras, atrayendo a participantes que buscan combinar deporte y viaje en un mismo evento.

SOBRE EL AUTOR