Resumen

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La octava edición de esta importante maratón se realizará entre el 6 y 7 de junio de 2026 | Foto: Difusión
La octava edición de esta importante maratón se realizará entre el 6 y 7 de junio de 2026 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La KLM Aruba Marathon anunció la apertura de inscripciones para su próxima edición, invitando a corredores de distintos niveles a participar en una experiencia deportiva que combina competencia, turismo y paisajes únicos en el Caribe.