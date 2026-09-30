Por Redacción EC

La Selección Peruana atraviesa una etapa de renovación, marcada por resultados adversos y la necesidad de encontrar nuevos jugadores que puedan fortalecer el plantel. En tanto, el técnico Mano Menezes ha señalado la importancia de ampliar el universo de futbolistas observados y combinar experiencia con juventud en esta nueva etapa de la Bicolor, que se prepara para las difíciles eliminatorias sudamericanas. En ese contexto, tras disputar un partido amistoso ante México, un periodista mexicano no dudó en arremeter contra los representantes de su selección por el amargo empate y también cuestionó a la Bicolor, a la que calificó de tener “mucha pobreza futbolística”. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.