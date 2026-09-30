La Selección Peruana atraviesa una etapa de renovación, marcada por resultados adversos y la necesidad de encontrar nuevos jugadores que puedan fortalecer el plantel. En tanto, el técnico Mano Menezes ha señalado la importancia de ampliar el universo de futbolistas observados y combinar experiencia con juventud en esta nueva etapa de la Bicolor, que se prepara para las difíciles eliminatorias sudamericanas. En ese contexto, tras disputar un partido amistoso ante México, un periodista mexicano no dudó en arremeter contra los representantes de su selección por el amargo empate y también cuestionó a la Bicolor, a la que calificó de tener “mucha pobreza futbolística”. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PERIODISTA MEXICANO ARREMETE CONTRA LA SELECCIÓN PERUANA EN AMISTOSO FRENTE A MÉXICO

Luego de que la selección peruana disputara un partido amistoso frente a México, que terminó con un empate 1-1, el resultado, al parecer, no habría sido del agrado de varios periodistas deportivos mexicanos, quienes cuestionaron el planteamiento de Rafa Márquez. Por su parte, el periodista Gerardo Velázquez de León expresó que, pese a que el técnico local presentó un equipo alterno, el resultado no resulta alentador debido al limitado desempeño futbolístico de la Bicolor. Según señaló, Perú pudo aprovechar los errores y espacios que le concedieron los aztecas para ponerse arriba en el marcador.

Ante ello, el comunicador de Azteca Deportes sostuvo que los centroamericanos deben continuar trabajando para corregir esas deficiencias, ya que mejorar en ese aspecto requiere tiempo y continuidad. “Un equipo peruano de mucha pobreza futbolística, pero que encontró, gracias a México, detalles que hicieron daño. Bueno, esto no se consolida de un momento a otro y tiene que seguir trabajando el equipo mexicano en ese aspecto. Un mal resultado para México porque ante Perú, con las condiciones peruanas futbolísticas de este momento, tendría que superarlo con el equipo B, C o D”, dijo.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ JORGE FOSSATI A GONZALO NÚÑEZ TRAS SER CUESTIONADO POR SU PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Jorge Fossati brindó una entrevista al podcast ‘Embasados’, donde reveló su postura sobre la importancia de los partidos de preparación durante el proceso de una selección. Sin embargo, no imaginó que el periodista Gonzalo Núñez lo cuestionaría por el amistoso en fecha FIFA frente a Italia que Perú habría dejado pasar en 2024, cuando el uruguayo se encontraba al mando de la Bicolor. Frente a esta controversia e insistencia, el entrenador, visiblemente incómodo, dejó en claro que dicha posibilidad nunca existió y que es un tema cerrado.

Por el contrario, el ‘Nono’ aseguró que solicitó disputar partidos amistosos frente a selecciones de la región y recordó que inició su proceso al mando de la Blanquirroja con victorias ante Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1) en marzo de 2024. “Llame ahora a Juan Carlos Oblitas; entonces, ¿para qué me entrevista? Le digo que es mentira y sigue jod***, llame al técnico de Italia. Con jugadores que recién se van integrando a la selección por primera vez, para qué enfrentarte a rivales que vienen armados hasta los dientes”, explicó Fossati.