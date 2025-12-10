Cliver Huamán, el joven narrador conocido como ‘Pol Deportes’ que alcanzó fama internacional por relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro, protagonizó una emotiva escena junto a un adolescente venezolano durante su reciente visita a España.

El encuentro ocurrió durante una conexión en vivo con el programa “Arriba mi Gente”, donde el joven que esperaba pacientemente para tomarse una foto con él terminó revelando cuánto lo inspira su trayectoria. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE PRODUJO EL EMOTIVO ENCUENTRO ENTRE EL NIÑO VENEZOLANO Y POL DEPORTES?

El momento se dio mientras Cliver Huamán participaba en un enlace en vivo desde España para el programa “Arriba mi Gente”. Inicialmente, Santi Lesmes, conductor del espacio, había informado que un adolescente deseaba acercarse a él, aunque debía esperar el final del segmento.

Cuando finalmente tomó la palabra, el joven se presentó como migrante venezolano y confesó que, al reconocerlo, sintió la necesidad de expresarle su admiración. En medio de la transmisión, afirmó que le impactó saber que Huamán narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro y que hoy esté cumpliendo sus metas.

“Me inspira mucho que haya subido a un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores y que logre sus sueños”, expresó el joven, sorprendiendo tanto al propio Cliver como al equipo del programa, cerrando el momento con un abrazo que resumió la emoción del encuentro, según recoge Infobae.

@latina.pe 🥹❤️‍🩹POL DEPORTES ES LA INSPIRACIÓN DE JOVEN VENEZOLANO ✨ | ARRIBA MI GENTE No te pierdas el renovado #ArribaMigente de Lunes a Viernes a partir de las 9:00 am ☀️ 💛💚 #PolDeportes ♬ sonido original - Latina Televisión

¿POR QUÉ POL DEPORTES ESTÁ EN ESPAÑA?

El joven narrador viajó para cumplir uno de sus sueños: transmitir un partido de la Champions League. La invitación llegó a través de “Arriba mi Gente”, cuando Santi Lesmes le propuso en vivo relatar el encuentro entre Real Madrid y Manchester City en colaboración con Marca. La oportunidad tomó por sorpresa a Huamán y consolidó un nuevo hito en su carrera.

A su llegada a Madrid el pasado 7 de diciembre, Huamán fue recibido por un grupo numeroso de peruanos que lo esperaba con banderas, cánticos y muestras de afecto. Él compartió el momento en redes sociales, acompañado del mensaje: “España no me esperaba esto, gracias por el cariño”. La escena reflejó el orgullo de la comunidad peruana en el exterior y el reconocimiento que el joven ha construido con su esfuerzo.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.