La apuesta que deberá cumplir Carlos Vílchez tras acuerdo con el Cuto Guadalupe por el tricampeonato de Universitario: “Parao y sin polo” | VIDEO

Universitario se consagró como el flamante tricampeón del fútbol peruano. En base a garra y buen fútbol, el cuadro dirigido por Jorge Fossati venció 2-1 a ADT en Tarma y provocó la euforia de los miles de seguidores cremas que se hicieron presente para alentarlos. En este contexto, Luis Guadalupe, reconocido exjugador y campeón con lo merengues, le ganó una apuesta a Carlos Vílchez, famoso cómico e hincha confeso de Alianza Lima. Aquí te contamos los detalles.

“Apostamos que, si tu equipo campeonaba, yo iba a correr en hilo por el circuito de playa 1km y tú me ibas a grabar. Si yo ganaba el tricampeonato, te dije que tú ibas a estar dos días con el pijama de Universitario”, señaló el popular ‘Cuto’ por medio de un video.

El humorista, por su parte, respondió lo siguiente: “Este era un secreto, ‘Cuto’. Esto era entre tú yo nomás, esto nunca se supo, pero tú lo colgaste en tus redes. La gente está ahí que me da de alma. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Sé aceptarlo, se perdió y ya está, listo. Ustedes han logrado el ‘tri’, no me queda de otra, me tengo que poner ese pijama de Universitario. Sí lo voy a hacer porque soy un caballero. La gente de Alianza, los aliancistas de corazón somos caballeros. Siempre pagamos nuestras apuestas .’Parao’ y sin polo te espero”.

Por lo tanto, en las próximas horas o días se espera que Vílchez haga público el cumplimiento de dicho reto. Muchos cibernautas han aplaudido que el cómico realice el castigo por apostar con el exdefensor crema.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC